Confira as mudanças e novidades do Cartola 2023

É Tradição. Rede Gazeta está mais uma vez presente no Cartola Crédito: Geraldo Neto/ A GAzeta

Campeonato Brasileiro de 2023 neste sábado (15) e com ele, também a disputa do Cartola, o fantasy game mais querido e disputado do A bola rola para oneste sábado (15) e com ele, também a disputa do Cartola, o fantasy game mais querido e disputado do Brasil . E claro, a Liga Rede Gazeta 2023 já está disponível para os cartoleiros . Mas para você ficar por dentro de todas as mudanças e novidades do Cartola nesta temporada, a gente esclarece tudo.

O Jogo

O game consiste em escalar uma equipe com jogadores de diversos times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Eles ficam disponíveis no mercado com o valor referente ao seu desempenho na temporada e podem ser comprados com cartoletas (a unidade de valor no jogo). A cada rodada, a pontuação de cada atleta nos jogos é somada e quem conseguir montar o melhor time termina com a pontuação mais alta

Neste ano, o Cartola tem mudanças na pontuação e novas funcionalidades, como a escalação automática, mercado com novo tempo e chance de participar de novas ligas. Confira os detalhes!

Pontuação

O capitão da equipe (que é selecionado no momento da escalação) terá uma pontuação menor este ano. Nas últimas temporada, seu desempenho era multiplicado por 2 e neste ano o valor foi fixado em 1,5. Por exemplo, se antes o atleta fizesse dez pontos, ele somava 20 ao fim do jogo, mas agora passa a somar 15.

Já o treinador selecionado que vencer na rodada, recebe um ponto a mais ao fim da sequência de jogos. Além disso, o game não vai mais descontar pontos dos atletas que tiverem passes incompletos, já que na última temporada eles tinham um déficit de 0,1 a cada erro.

Novidades no Cartola para 2023 Crédito: Cartola

Escalação Automática

Quem nunca esqueceu de escalar o time no Cartola e ficou no desespero por perder a rodada? Para sanar o problema, a equipe de desenvolvimento do game criou a opção de escalação automática. Ao serem selecionados, os atletas são escolhidos de forma aleatória pelo sistema de acordo com as cartoletas disponíveis.

O dono do time só fica encarregado de montar o banco de reservas com os atletas que ele definir, além de selecionar o capitão, que não será escolhido aleatoriamente pelo sistema. Ponto importante: mesmo com a seleção aleatória, o cartoleiro pode alterar o time da forma que quiser, retirando e incluindo outros jogadores.

Mercado aberto por mais tempo

Na última temporada, o mercado se fechava 30 minutos antes do apito inicial da primeira partida da rodada e em 2023, o cartoleiro poderá revisar sua equipe até um minuto antes do confronto que abre a rodada. Isso foi pensado para que os cartoleiros não sejam prejudicados com desfalques de última hora, por exemplo.

Mais vantagens para o Cartoleiro Free

Para a disputa de 2023, os cartoleiros não assinantes poderão participar das ligas mata-mata, criando uma conta própria, e não dependendo apenas de convites de um assinante. Quem não paga (Cartola Free) pode jogar apenas uma liga clássica e até cinco ligas simultâneas de mata-mata. Já quem é Cartoleiro Pro pode criar quantas ligas quiser e participar de até dez ligas clássicas e dez simultâneas de mata-mata.

Premiações em dinheiro

Quem não quer ganhar um dinheirinho enquanto se diverte? Agora, os cartoleiros de plantão terão a oportunidade de ganhar prêmios na Liga Premiada Cartola (que estará disponível no game até 15 de outubro).

A premiação consiste em prêmios entre R$ 500 e R$ 5 mil para os dez maiores pontuadores de cada rodada, e ao fim do Brasileirão o maior pontuador recebe R$ 50 mil. De acordo com os desenvolvedores, em 2023 não serão atribuídos prêmios por turno e não existirá premiação por cashback, como era feito em 2022.

Vantagens para quem é Pro

Quem é Cartoleiro Pro terá a oportunidade de participar automaticamente da Liga Globoplay. Vale destacar que, apesar de ser uma vantagem do plano, para ser premiado o cartoleiro deve aceitar o regulamento previamente, no ato da assinatura.

Os três melhores pontuadores do mês vão receber entre R$ 2 mil e R$ 10 mil, e ao fim da temporada, o Cartola fará um sorteio de R$ 80 mil para os participantes da Liga.

Quem é Pro também tem a chance de acompanhar a valorização de seus jogadores em tempo real. Ou seja, já poderá ver se o atleta está acumulando ou perdendo pontos, sem precisar esperar o apito final.

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