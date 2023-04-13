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Será que volta?

Áudio de Jorge Jesus vaza e português pede ao Flamengo: “esperem por mim”

Flamengo tem pressa para anunciar um novo comandante, já que tem a disputa da Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores para a sequência de 2023

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 11:15

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

13 abr 2023 às 11:15
Jorge Jesus, técnico do Flamengo
Jorge Jesus teve passagem vitoriosa pelo Flamengo em 2019 Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Principal nome na lista de treinadores procurados pelo Flamengo para substituir Vítor Pereira, Jorge Jesus teve um áudio vazado onde admite a procura do clube carioca e ainda pede para que a equipe ‘espere por ele’.
O pedido de J.J reforça a possibilidade de seu retorno ao Brasil após o encerramento de seu contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, no fim de maio. Entretanto, o Flamengo tem pressa para anunciar um novo comandante, já que tem a disputa da Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores para a sequência de 2023. Confira abaixo o áudio vazado do português.
Anteriormente, Jorge Jesus já havia manifestado sua vontade em retornar ao Flamengo, mas não descartou a possibilidade em terminar seu contrato com o clube europeu, já que tem a chance de conquistar a Copa da Turquia e o Campeonato Turco, as duas maiores competições do país.
Tudo indica que o Flamengo e o treinador ainda não chegaram a um acordo sobre as questões salariais. Hoje, o português (junto com sua comissão técnica) custa R$ 40 milhões anuais ao Fenerbahçe, mas o valor teria que ser menor para um acordo com o Rubro-Negro.
Informações preliminares dão conta de que a diretoria flamenguista não pretende aguardar até o fim de maio, mas que se dispõe a pagar a multa rescisória de R$ 6 milhões para tirar J.J da Europa. Tudo depende da decisão do treinador.
Por hora, o elenco seguirá sob o comando do interino Mario Jorge, que comanda o Flamengo diante do Maringá na noite desta quinta-feira (13) pela Copa do Brasil, na estreia do Brasileirão diante do Coritiba, no sábado (15) e também contra o Ñublense, do Chile, na segunda rodada da Libertadores.

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