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Alô, cartoleiros! Liga Rede Gazeta 2023 já está disponível no Cartola

A editoria de esportes de A Gazeta vai produzir conteúdos especiais sobre o fantasy game e enviar aos cartoleiros no grupo de Whatsapp. No fim do Brasileirão, o campeão da liga vai faturar um prêmio especial

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 15:35

Públicado em 

03 abr 2023 às 15:35
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

É Tradição. Rede Gazeta está mais uma vez presente no Cartola
É Tradição. Rede Gazeta está mais uma vez presente no Cartola Crédito: Geraldo Neto/ A GAzeta
É tradição, não é moda! A Liga Rede Gazeta 2023 já está disponível no Cartola. Com o início do Brasileirão marcado para sábado (15), também começa a disputa no fantasy game mais disputado do Brasil. E claro que aqui você se diverte, mas também concorre a prêmios. Neste ano, o campeão geral da liga terá direito a uma premiação especial. 
A resenha, como de costume, também já está liberada no grupo de Whatsapp. Para entrar no grupo oficial basta clicar no banner abaixo.  Tudo que acontece na liga será levado em primeira mão aos participantes do grupo. Conteúdos especiais produzidos pelos estagiários da editoria de Esportes de A Gazeta, informações sobre as rodadas e muito mais.

PARTICIPE

Para participar é muito fácil. Basta criar um time no site ou no aplicativo do Cartola, buscar a Liga Rede Gazeta 2023, que estará aberta no fantasy game, e pedir para entrar. 
  • Critério para ser premiado 

  • Morar no Espírito Santo 

  • Como se inscrever na Liga Rede Gazeta 2022 

  • Criar seu time no Cartola FC (site ou app) 
  • Acesse o menu competições. Na busca, digite Liga Rede Gazeta 2023. Ao encontrar é só clicar em participar.
Liga Rede Gazeta 2023
Liga Rede Gazeta 2023 Crédito: Cartola/Reprodução
Montou seu time? Entrou na Liga. Aí é só mostrar que entende do game para tentar buscar o título da liga e garantir um ótimo prêmio no final da temporada.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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