Alô, cartoleiros! Liga Rede Gazeta 2023 já está disponível no Cartola

É tradição, não é moda! A Liga Rede Gazeta
2023 já está disponível no Cartola. Com o início do Brasileirão marcado para sábado (15), também começa a disputa no fantasy game mais disputado do Brasil. E claro que aqui você se diverte, mas também concorre a prêmios. Neste ano, o campeão geral da liga terá direito a uma premiação especial.
A resenha, como de costume, também já está liberada no grupo de Whatsapp. Para entrar no grupo oficial basta clicar no banner abaixo. Tudo que acontece na liga será levado em primeira mão aos participantes do grupo. Conteúdos especiais produzidos pelos estagiários da editoria de Esportes de A Gazeta, informações sobre as rodadas e muito mais.
Para participar é muito fácil. Basta criar um time no site ou no aplicativo do Cartola, buscar a Liga Rede Gazeta
2023, que estará aberta no fantasy game, e pedir para entrar.
Montou seu time? Entrou na Liga. Aí é só mostrar que entende do game para tentar buscar o título da liga e garantir um ótimo prêmio no final da temporada.