Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Daniel Alves voltará a depor após apresentar quatro versões em sua defesa
Acusado de estupro

Daniel Alves voltará a depor após apresentar quatro versões em sua defesa

. A multiplicidade de versões seria uma alternativa para o jogador esconder a infidelidade de sua ex-mulher, Joana Sanz

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 12:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 abr 2023 às 12:57
O jogador brasileiro Daniel Alves
O jogador brasileiro Daniel Alves Crédito: ANDRE PENNER/AP
A defesa de Daniel Alves pediu à Justiça espanhola que o jogador preste novo depoimento sobre a acusação de estupro de uma mulher em Barcelona, no fim do ano. Preso preventivamente desde 20 de janeiro, o jogador irá depor no dia 17, próxima segunda-feira.
De acordo com a imprensa local, Daniel Alves já contou quatro versões diferentes sobre o que teria acontecido na noite do dia 30 de dezembro, na casa noturna Sutton, em Barcelona. Antes de ser preso preventivamente, o jogador chegou a conceder entrevista negando que tivesse estuprado a jovem.
No dia 5 de janeiro, ao programa "Y Ahora Sonsoles", do canal espanhol Antena 3, Daniel confirmou que estava na Sutton na data do ocorrido, mas negou a agressão e alegou que não conhecia a mulher. "Primeiramente, gostaria de desmentir tudo. Eu estive nesse lugar (casa noturna), com mais gente, aproveitando. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro dançar. Eu estava aproveitando, mas sem invadir o espaço dos demais. Sempre respeitando o entorno", disse.
Em um segundo momento, disse que se encontraram no banheiro, mas não tiveram contato. Na sequência, revelou que houve relação sexual com a vítima, mas de forma consensual. A multiplicidade de versões seria uma alternativa para o jogador esconder a infidelidade de sua ex-mulher, Joana Sanz.
A informação sobre o novo depoimento de Daniel Alves à Justiça foi revelada pela rádio Cadena SER. De acordo com a legislação espanhola, uma pessoa, na condição de investigado, pode depor quantas vezes considerar necessária durante o processo judicial.

LEIA MAIS SOBRE O CASO DANIEL ALVES

Ex de Daniel Alves, Joana fala sobre prisão do jogador

Daniel Alves criou torneio de futebol em prisão espanhola, diz jornal

Daniel Alves é brasileiro?

Laudo comprova DNA de Daniel Alves no corpo da vítima de estupro, diz jornal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro Futebol Espanha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados