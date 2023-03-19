Daniel Alves criou torneio de futebol em prisão espanhola, diz jornal

Há quase dois meses detido na Espanha, acusado de agressão sexual, Daniel Alves não deixou de jogar futebol. De acordo com a agência de notícias espanhola Servimedia, o lateral direito já organiza uma espécie de liga dentro do presídio Brians I.
A chegada do atleta tem servido como um incentivo aos outros detentos, que quadruplicaram os pedidos por roupas esportivas nos últimos 60 dias.
Apesar de ter incentivado a prática de futebol em Brians I, os últimos dias não estariam sendo os mais fáceis para Daniel Alves.
De acordo com a emissora espanhola "Cuatro TV", após Joana Sanz anunciar o fim do relacionamento com Daniel Alves, o jogador estaria abatido, quase sem sair da própria cela.