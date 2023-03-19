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Detido na Espanha

Daniel Alves criou torneio de futebol em prisão espanhola, diz jornal

Jogador está quase dois meses detido na Espanha, acusado de agressão sexual; pedidos por roupas esportivas quadruplicaram nos últimos 60 dias

Publicado em 19 de Março de 2023 às 12:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mar 2023 às 12:34
Daniel Alves. Treino da seleção brasileira no estádio Grand Hamad em Doha no Catar
Jogador está detido na Espanha após acusação de agressão sexual Crédito: Vitor Jubini
Há quase dois meses detido na Espanha, acusado de agressão sexual, Daniel Alves não deixou de jogar futebol. De acordo com a agência de notícias espanhola Servimedia, o lateral direito já organiza uma espécie de liga dentro do presídio Brians I.
A chegada do atleta tem servido como um incentivo aos outros detentos, que quadruplicaram os pedidos por roupas esportivas nos últimos 60 dias.
Apesar de ter incentivado a prática de futebol em Brians I, os últimos dias não estariam sendo os mais fáceis para Daniel Alves.
De acordo com a emissora espanhola "Cuatro TV", após Joana Sanz anunciar o fim do relacionamento com Daniel Alves, o jogador estaria abatido, quase sem sair da própria cela.

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