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Em entrevista

Ex de Daniel Alves, Joana fala sobre prisão do jogador

Modelo e empresária deu declarações sobre o momento que vive desde a prisão de Daniel, acusado de estupro por uma jovem espanhola de 23 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 mar 2023 às 11:38

Publicado em 28 de Março de 2023 às 11:38

Daniel Alves com a mulher, a modela espanhola Joana Sanz
Daniel Alves com a mulher, a modela espanhola Joana Sanz Crédito: Divulgação
Joana Sanz, ex-esposa de Daniel Alves, afirmou em entrevista que está tentando seguir sua vida após a prisão do jogador. A modelo conversou por telefone com a jornalista Leticia Requejo, do El Programa de Ana Rosa, da emissora da TV espanhola Telecinco, e falou sobre alguns temas que envolvem o jogador
Visitas na prisão: "Estou a seguir em frente. Sempre que posso vou vê-lo para saber como ele está, como ele está e saber dele. É uma situação muito complicada".
Separação de bens: "Não temos que falar nada de dinheiro porque Dani e eu temos separação de bens, não temos nada em comum. A única vez que falamos de dinheiro foi no início de toda esta situação, fiquei arrasada e através do seu advogado pedi-lhe que arranjasse um apartamento para mim em Paris onde ia trabalhar".
Cada um com seu trabalho: "Nunca precisei de nada dele, cada um sempre teve suas coisas e seu trabalho. Nunca quis deixar meu trabalho para viver do dele".
Futuro de Dani Alves: "Não vou julgá-lo, é para isso que serve a justiça".

Visita mais recente ao jogador

Joana Sanz visitou Daniel Alves no último domingo (26) e a visita durou cerca de 50 minutos, segundo informações publicadas pelo site espanhol "Hola!".
Ao deixar a penitenciária, a modelo evitou dar declarações à imprensa, enquanto estava acompanhada de Bruno Brasil, amigo de Daniel Alves.

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