Ex de Daniel Alves, Joana fala sobre prisão do jogador

Daniel Alves com a mulher, a modela espanhola Joana Sanz Crédito: Divulgação

Joana Sanz, ex-esposa de Daniel Alves, afirmou em entrevista que está tentando seguir sua vida após a prisão do jogador. A modelo conversou por telefone com a jornalista Leticia Requejo, do El Programa de Ana Rosa, da emissora da TV espanhola Telecinco, e falou sobre alguns temas que envolvem o jogador

Visitas na prisão: "Estou a seguir em frente. Sempre que posso vou vê-lo para saber como ele está, como ele está e saber dele. É uma situação muito complicada".

Separação de bens: "Não temos que falar nada de dinheiro porque Dani e eu temos separação de bens, não temos nada em comum. A única vez que falamos de dinheiro foi no início de toda esta situação, fiquei arrasada e através do seu advogado pedi-lhe que arranjasse um apartamento para mim em Paris onde ia trabalhar".

Cada um com seu trabalho: "Nunca precisei de nada dele, cada um sempre teve suas coisas e seu trabalho. Nunca quis deixar meu trabalho para viver do dele".

Futuro de Dani Alves: "Não vou julgá-lo, é para isso que serve a justiça".

Visita mais recente ao jogador

Joana Sanz visitou Daniel Alves no último domingo (26) e a visita durou cerca de 50 minutos, segundo informações publicadas pelo site espanhol "Hola!".