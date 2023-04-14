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Que fase!

Flamengo perde para o Maringá-PR na Copa do Brasil e aumenta a crise

Os times voltam a se enfrentar no dia 26 de abril, às 21h30, no Maracanã, no Rio. O Maringá jogará podendo perder por um gol de diferença, enquanto o Flamengo terá que vencer por três gols ou mais para avançar no tempo normal

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 22:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 abr 2023 às 22:23
O Maringá surpreendeu e conquistou uma boa vitória sobre o Flamengo
O Maringá surpreendeu e conquistou uma boa vitória sobre o Flamengo Crédito: Fernando Teramatsu/Foto Imagem / Maringá/Divulgação
Sem Vítor Pereira, demitido na terça-feira (11), o Flamengo acumulou mais um fracasso na temporada 2023: perdeu para o modesto Maringá-PR, da Série D do Brasileiro, por 2 a 0, no Estádio Willie Davids, em Maringá, na noite desta quinta-feira (13) pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil.
Os times voltam a se enfrentar no dia 26 de abril, às 21h30, no Maracanã, no Rio. O Maringá jogará podendo perder por um gol de diferença, enquanto o Flamengo terá que vencer por três gols ou mais para avançar no tempo normal. Se vencer por dois gols, o time carioca levará o jogo para os pênaltis.
O resultado negativo aumenta ainda mais a crise no Flamengo, que corre contra o tempo para definir seu novo treinador. Como de costume, o português Jorge Jesus é a primeira opção, mas ainda tem contrato com o Fenerbahçe, da Turquia. As conversas devem seguir nos próximos dias. Em meio à indefinição, Mário Jorge, técnico do time sub-20, é quem comandará o profissional, seja na Copa do Brasil, Brasileirão ou Libertadores.

O Jogo

Em campo, Maringá e Flamengo fizeram um primeiro tempo bastante equilibrado. O time carioca chegou perto de abrir o placar aos 17 minutos, quando Thiago Maia, em posição irregular, finalizou em cima do goleiro. E também tentou aos 34, em chute de Gabriel no centro do gol.
Seguro defensivamente e esperando os contra-ataques, foi o Maringá que fez o primeiro gol da partida. Aos 37 minutos, Raphinha recebeu na esquerda e cruzou para Matheus Bianqui. O volante cabeceou torto e o experiente David Luiz mandou contra o próprio gol.
No segundo tempo, o Maringá surpreendeu o Flamengo com postura ofensiva e buscou o segundo gol. Aos cinco, Erick Varão recebeu na área, girou sobre a marcação e finalizou rente à trave. E aos 12, Matheus Bianqui cruzou da direita e encontrou Serginho, livre, para estufar as redes.
Com o prejuízo ainda maior no placar, o técnico interino do Flamengo, Mário Jorge, apostou em jovens do banco de reservas, caso de Wesley, Matheus Gonçalves e Matheus França. Este último quase descontou aos 32 minutos, em chute de fora da área que desviou na marcação e saiu pela linha de fundo.
Sem empolgar, o Flamengo pouco fez para amenizar o prejuízo no placar e deixou o campo com mais um revés dolorido, desta vez para um time da quarta divisão nacional.

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