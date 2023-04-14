Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Vai começar! Confira onde assistir aos jogos da 1ª rodada do Brasileirão
A bola vai rolar!

Vai começar! Confira onde assistir aos jogos da 1ª rodada do Brasileirão

A competição mais querida e disputada do futebol brasileiro começa neste sábado (15); confira horários, locais e onde assistir às partidas

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 12:40

Redação de A Gazeta

Flamengo (2020), Atlético-MG (2021) e Palmeiras (2022), são os campeões dos últimos três anos Crédito: Flamengo (Alexandre Vidal); Atlético-MG (Pedro Souza); Palmeiras (Marcos Ribolli)

Jogos de sábado (15)

  • Palmeiras x Cuiabá
    Quando:     sábado (15), às 16h
    Onde: Allianz Parque, em São Paulo
    Transmissão: Premiere

  • América-MG x Fluminense 
    Quando:     sábado (15), às 16h
    Onde: Independência, em Belo Horizonte
    Transmissão: Premiere

  • Athletico-PR x Goiás
    Quando: sábado (15), às 18h30
    Onde: Arena da Baixada, em Curitiba
    Transmissão: Furacão Live

  • Botafogo x São Paulo
    Quando: sábado (15), às 18h30
    Onde: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
    Transmissão: Premiere

  • Bragantino x Bahia
    Quando: sábado (15), às 18h30
    Onde: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista
    Transmissão: Premiere

  • Fortaleza x Internacional 
    Quando: sábado (15), às 18h30
    Onde: Arena Castelão, em Fortaleza
    Transmissão: Premiere

  • Atlético-MG x Vasco
    Quando: sábado (15), às 21h
    Onde: Mineirão, em Belo Horizonte
    Transmissão: Premiere e SporTV

Jogos de domingo (16)

  • Corinthians x Cruzeiro
    Quando: domingo (16), às 16h
    Onde: Neo Química Arena, em São Paulo
    Transmissão: Globo (RJ e MG) e Premiere

  • Flamengo x Coritiba
    Quando:     domingo (16), às 16h
    Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: TV Gazeta

  • Grêmio x Santos
    Quando:     domingo (16), às 18h30
    Onde: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul
    Transmissão: Premiere e SporTV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Brasileirão Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados