Vai começar! Confira onde assistir aos jogos da 1ª rodada do Brasileirão

Jogos de sábado (15)
- Palmeiras x Cuiabá
Quando: sábado (15), às 16h
Onde: Allianz Parque, em São Paulo
Transmissão: Premiere
- América-MG x Fluminense
Quando: sábado (15), às 16h
Onde: Independência, em Belo Horizonte
Transmissão: Premiere
- Athletico-PR x Goiás
Quando: sábado (15), às 18h30
Onde: Arena da Baixada, em Curitiba
Transmissão: Furacão Live
- Botafogo x São Paulo
Quando: sábado (15), às 18h30
Onde: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Transmissão: Premiere
- Bragantino x Bahia
Quando: sábado (15), às 18h30
Onde: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista
Transmissão: Premiere
- Fortaleza x Internacional
Quando: sábado (15), às 18h30
Onde: Arena Castelão, em Fortaleza
Transmissão: Premiere
- Atlético-MG x Vasco
Quando: sábado (15), às 21h
Onde: Mineirão, em Belo Horizonte
Transmissão: Premiere e SporTV
Jogos de domingo (16)
- Corinthians x Cruzeiro
Quando: domingo (16), às 16h
Onde: Neo Química Arena, em São Paulo
Transmissão: Globo (RJ e MG) e Premiere
- Flamengo x Coritiba
Quando: domingo (16), às 16h
Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: TV Gazeta
- Grêmio x Santos
Quando: domingo (16), às 18h30
Onde: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul
Transmissão: Premiere e SporTV