CBF suspende duas rodadas do Campeonato Brasileiro em meio à tragédia no RS

Em nota, a entidade informou que tomou a medida a pedido de 15 clubes participantes da Série A do Nacional. A suspensão vale para as próximas duas rodadas, 7 e 8

Estádio Beira-Rio, do Internacional, alagado. . (Agência FolhaPress)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou na noite desta quarta-feira (15) a suspensão de duas rodadas do Campeonato Brasileiro em função da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, assolado com as enchentes que destruíram casas e cidades em todo o estado.

Em nota, a entidade informou que tomou a medida a pedido de 15 clubes participantes da Série A do Nacional. A suspensão vale para as próximas duas rodadas, 7 e 8.

"Após consultar os 20 clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro e receber o pedido de 15 equipes pela suspensão da competição até o dia 27 de maio, a CBF reitera o compromisso público assumido de transparência e diálogo pela atual gestão e suspende as rodadas 7 e 8 do certame", informou a confederação em nota.

A CBF acrescenta que "não se pode olvidar que o esporte e a sociedade caminham concomitantemente, não podendo se separar ainda mais em um momento tão difícil para a população brasileira", diz trecho do comunicado.

De acordo com a confederação, a suspensão das rodadas 7 e 8 da competição se baseia, ainda, em um pedido feito pela FGF (Federação Gaúcha de Futebol).

Veja a íntegra da nota da CBF

"Nos últimos dias, o Brasil se viu radicalmente afetado por uma tragédia ambiental sem precedentes na história, que impactou diretamente milhões de pessoas no Estado do Rio Grande do Sul e, por conseguinte, o futebol praticado no Brasil.

Nesse sentido, não se pode olvidar que o esporte e a sociedade caminham concomitantemente, não podendo se separar ainda mais em um momento tão difícil para a população brasileira.

Sendo assim, a CBF, como entidade nacional de administração do desporto, se solidariza com cada vítima desse evento catastrófico, ressaltando que está empreendendo todos os esforços, no âmbito nacional e internacional, que estão ao seu alcance para colaborar com o povo gaúcho nessa drástica crise através de ações e iniciativas, sem prejuízo de outras que ainda serão desenvolvidas, caso necessário.

Desse modo, após consultar os 20 clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro e receber o pedido de 15 equipes pela suspensão da competição até o dia 27 de maio, a CBF reitera o compromisso público assumido de transparência e diálogo pela atual gestão e suspende as rodadas 7 e 8 do certame.

Clubes que pediram a suspensão do Brasileirão





Atlético-GO

Atlético-MG

Athletico-PR

Bahia

Botafogo

Criciúma

Cruzeiro

Cuiabá

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Vasco

Vitória-BA

Tal decisão foi baseada também no pedido feito pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que encaminhou e endossou o pleito dos seus clubes filiados.

A CBF informa também que a reunião do Conselho Técnico Extraordinária da Série A está mantida para o dia 27 de maio. Na conferência, os clubes vão deliberar sobre aspectos técnicos das competições bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes e questões de direitos de transmissão e patrocínios.

Os presidentes das 10 federações com clubes envolvidos na competição também estão convidados a participar.

As demais competições seguem sem alteração na programação, exceto os jogos dos clubes gaúchos que estão suspensos até o dia 27 de maio."

