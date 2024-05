Retrocesso?

Clubes vão votar para decidir se VAR permanece no Campeonato Inglês

Proposta foi trazida pelo Wolverhampton e vai precisar do voto favorável de pelo menos 14 dos 20 clubes para ser aceita

2 min de leitura min de leitura

VAR teve decisões questionadas na Premier League nesta temporada. (Reuters/Paul Childs/Folhapress)

A arbitragem de vídeo no Campeonato Inglês pode estar com os dias contados. Os 20 clubes que integrarão a temporada 2024/25 da competição vão votar para decidir se o VAR será mantido ou descartado do torneio já na próxima edição do campeonato.

Uma proposta formalizada pelo Wolverhampton teria sido o estopim para iniciar a discussão em torno da utilização da ferramenta. A decisão será tomada em uma reunião entre os clubes marcada para o dia 6 de junho e, para que o VAR não seja mais usado na competição, ao menos 14 das 20 equipes precisam ser favoráveis à ideia.

Segundo o site The Athletic, o comunicado do Wolverhampton destacou que o objetivo não é atribuir culpados, e, sim, buscar "o melhor resultado possível para o futebol". O relatório também apontou o que o clube considera serem efeitos negativos do uso do VAR.

"Impacto nas comemorações de gols", "frustração e confusão nos estádios com a demora nas verificações ou com as falhas de comunicação", "ultrapassar o propósito de corrigir erros claros e óbvios e passar a analisar excessivamente as decisões subjetivas comprometendo a fluidez e a integridade do jogo" e "diminuição da responsabilização dos árbitros em campo" foram citados no documento.

De acordo com a publicação, um porta-voz da Premier League, a liga que organiza o Inglês, afirmou que a entidade não é contra a votação, mas "apoia totalmente" o uso do VAR e "continua comprometida em fazer melhorias no sistema para benefício do jogo e dos torcedores". Caso os clubes optem por não usar a ferramenta, a edição da próxima temporada será a primeira desde 2018 a não ter o VAR no Campeonato Inglês.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta