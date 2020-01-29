Flagelo das chuvas que atingem o ES é reflexo do desrespeito ao meio ambiente

Centro de Cachoeiro de Itapemirim alagado no final de semana Crédito: Renilson Chagas

Quando eu era criança, não sabia que as enchentes desabrigavam pessoas. Só era capaz de enxergar o lado divertido das chuvas inundando as ruas e permitindo que lançássemos na água barcos de papel.



O primeiro que reverencio é Amaro Simoni, precursor da Ecologia. Defendeu a preservação da vida marinha presente nos mangues, com olhos para a harmonia do meio ambiente em geral. Despojado, na vida pessoal, sua humildade tinha absoluta coerência com sua vocação de servidor do humano através da reverência à natureza.



O segundo que homenageio é Maurílio Coelho, o criador da fábrica de pios de Cachoeiro de Itapemirim. Essa fábrica completou centenário. Foi a primeira fábrica do gênero, em todo o mundo.



O nome de Maurílio Coelho merece figurar numa lista-símbolo pela beleza e criatividade dos pios. Os pios de Maurílio Coelho são pios melódicos, que descansam, que relaxam, que levam o ser humano a penetrar no mistério da vida e no mistério de Deus.



Através da sonoridade dos pios, as crianças chamavam os passarinhos e os acariciavam. Os pios estabeleciam um elo de amor entre crianças e passarinhos. Esse elo nos lembra São Francisco de Assis que conversava com os passarinhos.



No Brasil, os índios nos deixaram uma herança de preservação da natureza. “Procurador não gosta de trabalhar.” Esta seria uma boa resposta do Índio ao Procurador paraense que disse que índio não gosta de trabalhar.

