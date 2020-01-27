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Marechal e Domingos Martins

Chuva prejudica abastecimento de água em cidades do ES

Captação de água ficou prejudicada no sábado (25), mas já teria sido restabelecida pela Cesan

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 16:39
Além de alagamentos, Marechal Floriano também sofreu com problemas no abastecimento de água Crédito: Luciano Ribeiro | Montanhas Capixabas
As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo durante o último final de semana prejudicaram a captação de água e o abastecimento de dois municípios capixabas da Região SerranaMarechal Floriano e Domingos Martins  incluindo o distrito de Santa Isabel. As informações foram divulgadas pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), no sábado (25).
De acordo com o comunicado, a captação já foi restabelecida por técnicos da empresa. Porém, o abastecimento nessas localidades ainda sofre com os reflexos da paralisação. Por isso, o texto reforçou a importância da população adotar práticas como o reúso e a economia de água.

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