Chuva prejudica abastecimento de água em cidades do ES

As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo durante o último final de semana prejudicaram a captação de água e o abastecimento de dois municípios capixabas da Região Serrana: Marechal Floriano e Domingos Martins incluindo o distrito de Santa Isabel. As informações foram divulgadas pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), no sábado (25).
De acordo com o comunicado, a captação já foi restabelecida por técnicos da empresa. Porém, o abastecimento nessas localidades ainda sofre com os reflexos da paralisação. Por isso, o texto reforçou a importância da população adotar práticas como o reúso e a economia de água.