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Leonel Ximenes

Famílias da Piedade têm que ser cadastradas em 10 dias para aluguel social

A Defensoria Pública fez o pedido à Justiça considerando a nova onda de violência na região e o descumprimento da medida judicial, de 2019, pelo Estado e pelo município de Vitória

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

06 fev 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Viaturas da Força Tática da PM sobem o morro da Piedade onde houve intenso tiroteio na noite de segunda-feira (3) Crédito: Foto do leitor
A pedido da Defensoria Pública do Estado (DPES), a Justiça determinou um prazo de dez dias, improrrogável, para que o município de Vitória comece a cadastrar, para recebimento do aluguel social, os moradores da Piedade que saíram de suas casas em 2018, em virtude da violência. Caso a medida seja descumprida, o juiz Mario da Silva Nunes Neto impôs uma multa diária de R$ 10 mil.
Na terça-feira (04), a Defensoria protocolou na 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital a petição em benefício dos moradores, tendo em vista a nova onda de violência registrada na última segunda-feira (03), na Piedade.

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A DPES pediu o imediato pagamento do aluguel social, com multa diária de R$ 10 mil  por descumprimento da medida, o que foi deferido pela Justiça no mesmo dia.
A petição, de acordo com a Defensoria, foi necessária para tentar garantir o cumprimento da decisão proferida em março de 2019, determinando o cadastramento das famílias da Piedade que deixaram suas casas para recebimento do aluguel social, uma vez que a decisão ainda não foi cumprida e uma nova onda de violência assustou os moradores.

AÇÃO DA DEFENSORIA EM FAVOR DA PIEDADE COMEÇOU EM 2018

Desde 2018 a Defensoria vem atuando em benefício dos moradores da Piedade vítimas da violência. Em agosto daquele ano, a instituição ingressou com ação contra o Estado e o município de Vitória, requerendo a criação de uma comissão, para tentar resolver de forma mais ampla os problemas na região, bem como o pagamento de aluguel social, reserva de vagas em escolas e atendimento assistencial para as famílias.

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A comissão foi criada em fevereiro de 2019 e os anseios da comunidade passaram a receber mais atenção do poder público. Em março de 2019, veio a decisão judicial determinando o cadastramento dos moradores e o pagamento do aluguel social.
No entanto, a Prefeitura e o Estado recorreram da decisão, mas mesmo assim a decisão pela concessão do benefício foi mantida pela Justiça. Em dezembro do mesmo ano, após agravo de instrumento impetrado pela Defensoria, a decisão foi mantida pela 4ª Câmara Cível de Vitória.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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