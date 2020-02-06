Famílias da Piedade têm que ser cadastradas em 10 dias para aluguel social

Viaturas da Força Tática da PM sobem o morro da Piedade onde houve intenso tiroteio na noite de segunda-feira (3) Crédito: Foto do leitor

Na terça-feira (04), a Defensoria protocolou na 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital a petição em benefício dos moradores, tendo em vista a nova onda de violência registrada na última segunda-feira (03), na Piedade.

Morador carregando mudança em junho de 2018 por causa da violência na Piedade Crédito: Bernardo Coutinho

A DPES pediu o imediato pagamento do aluguel social, com multa diária de R$ 10 mil por descumprimento da medida, o que foi deferido pela Justiça no mesmo dia.

A petição, de acordo com a Defensoria, foi necessária para tentar garantir o cumprimento da decisão proferida em março de 2019, determinando o cadastramento das famílias da Piedade que deixaram suas casas para recebimento do aluguel social, uma vez que a decisão ainda não foi cumprida e uma nova onda de violência assustou os moradores.

AÇÃO DA DEFENSORIA EM FAVOR DA PIEDADE COMEÇOU EM 2018

Desde 2018 a Defensoria vem atuando em benefício dos moradores da Piedade vítimas da violência. Em agosto daquele ano, a instituição ingressou com ação contra o Estado e o município de Vitória, requerendo a criação de uma comissão, para tentar resolver de forma mais ampla os problemas na região, bem como o pagamento de aluguel social, reserva de vagas em escolas e atendimento assistencial para as famílias.

A comissão foi criada em fevereiro de 2019 e os anseios da comunidade passaram a receber mais atenção do poder público. Em março de 2019, veio a decisão judicial determinando o cadastramento dos moradores e o pagamento do aluguel social.