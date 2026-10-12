Jovem é encontrado morto após sair para jogar futebol na Serra

O corpo de Gabriel Carvalho Costa, de 19 anos, que estava desaparecido desde sexta-feira (9), foi encontrado com marcas de tiros na tarde de domingo (11), na região de Macafé, zona rural da Serra. Segundo a família, o jovem saiu de casa por volta das 18h30 de sexta para jogar futebol em um campo próximo à residência, no bairro Vista da Serra I.





A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver na estrada Audifax Barcelos, em Macafé. No local, os policiais encontraram o corpo e acionaram a perícia.





A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi detido. A corporação não divulgou detalhes sobre as circunstâncias do crime.





O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para necropsia e posterior liberação aos familiares. A causa da morte não foi informada oficialmente.