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Aos 19 anos

Jovem é encontrado morto após sair para jogar futebol na Serra

Gabriel Carvalho Costa estava desaparecido desde sexta-feira (9); corpo foi encontrado no domingo (11), na região de Macafé, na zona rural do município

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 18:38

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

12 out 2026 às 18:38
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra Carlos Alberto Silva

O corpo de Gabriel Carvalho Costa, de 19 anos, que estava desaparecido desde sexta-feira (9), foi encontrado com marcas de tiros na tarde de domingo (11), na região de Macafé, zona rural da Serra. Segundo a família, o jovem saiu de casa por volta das 18h30 de sexta para jogar futebol em um campo próximo à residência, no bairro Vista da Serra I. 


A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver na estrada Audifax Barcelos, em Macafé. No local, os policiais encontraram o corpo e acionaram a perícia.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi detido. A corporação não divulgou detalhes sobre as circunstâncias do crime.


O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para necropsia e posterior liberação aos familiares. A causa da morte não foi informada oficialmente.

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