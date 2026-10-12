Previna quedas: veja cuidados para evitar acidentes que podem resultar em fraturas

Nem sempre é apenas a queda que explica uma fratura. Quando um trauma de baixa intensidade, como cair da própria altura, é suficiente para quebrar um osso, principalmente em uma pessoa mais velha, também é importante considerar a possibilidade de fragilidade óssea e investigar o risco de novos episódios. “Dependendo da idade e do histórico do paciente, é importante investigar a presença de osteoporose e o risco de novas fraturas”, explica o Dr. Igor Fiorese Vieira.