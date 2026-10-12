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Polícia

Idosas são agredidas durante assalto a residência em Guarapari

Dois homens invadiram a residência e roubaram celulares na noite de domingo (11), no bairro São Judas Tadeu; suspeito de 25 anos foi preso

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 17:45

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

12 out 2026 às 17:45
Viatura da Polícia Militar; viatura; Polícia Militar
Idosas são agredidas durante assalto a residência em Guarapari. Wilson Rodrigues

Duas idosas, de aproximadamente 60 e 90 anos, foram agredidas durante um assalto a uma residência no bairro São Judas Tadeu, em Guarapari, na noite de domingo (11). Segundo a Polícia Militar, dois homens invadiram o imóvel por volta das 20h e roubaram dois celulares. Um suspeito, de 25 anos, foi preso e autuado em flagrante.


De acordo com a PM, um dos assaltantes deu socos no rosto de uma das vítimas e empurrou as duas em direção à cozinha. Durante a agressão, o vidro da tampa do fogão quebrou. As mulheres estavam bastante abaladas quando foram encontradas pelos policiais. Não foram divulgadas informações sobre a gravidade dos ferimentos nem sobre eventual uso de armas no crime.


Durante buscas nas imediações, os militares localizaram o suspeito a menos de um quilômetro da residência. Segundo a corporação, ele tinha características físicas e usava roupas semelhantes às descritas para um dos envolvidos. O homem foi levado à delegacia.


A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela subtração de aparelhos eletrônicos ou informáticos. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional. 


Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre a identificação ou a prisão do segundo envolvido.

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