PM usa granadas e balas de borracha para dispersar festa em Cariacica

Policiais militares entraram em confronto com participantes de uma festa na noite de domingo (11), no bairro Nova Esperança, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, o evento era clandestino e ocorria no entorno de uma distribuidora de bebidas, com vias interditadas e som alto.





De acordo com a corporação, participantes de festa hostilizaram os militares e lançaram garrafas de vidro contra a equipe após a chegada dos policiais. Em resposta, os agentes utilizaram granadas de efeito moral, munição de borracha e spray de pimenta.





Ainda segundo a PM, os participantes interromperam as agressões e fugiram do local.