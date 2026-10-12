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Polícia

PM usa granadas e balas de borracha para dispersar festa em Cariacica

Segundo a corporação, participantes lançaram garrafas de vidro contra os policiais durante abordagem no bairro Nova Esperança, na noite de domingo (11)

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 18:45

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

12 out 2026 às 18:45

Policiais militares entraram em confronto com participantes de uma festa na noite de domingo (11), no bairro Nova Esperança, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, o evento era clandestino e ocorria no entorno de uma distribuidora de bebidas, com vias interditadas e som alto.


De acordo com a corporação, participantes de festa hostilizaram os militares e lançaram garrafas de vidro contra a equipe após a chegada dos policiais. Em resposta, os agentes utilizaram granadas de efeito moral, munição de borracha e spray de pimenta.


Ainda segundo a PM, os participantes interromperam as agressões e fugiram do local.

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