Famílias vítimas do tráfico na Piedade vão receber aluguel social

Policiais militares sobem o Morro da Piedade, onde o tráfico aterroriza os moradores. Crédito: G1

Pela primeira vez no país, segundo a Defensoria Pública, o aluguel social será concedido para vítimas da violência do tráfico de drogas. O auxílio, que será custeado pela PMV e pelo Estado, será destinado a cerca de 40 famílias do Morro da Piedade, em Vitória. Elas foram beneficiadas por uma decisão judicial, no dia 22 de março, em ação promovida pela Defensoria.

O terror

Desde 2018, os moradores da Piedade vêm sofrendo com a onda de violência dos traficantes. Alguns receberam ameaças e foram obrigados a deixar suas casas, às pressas, por ordem de grupos criminosos que assumiram o poder no local.

Decisão histórica

“Essa é uma decisão importante para as famílias atingidas e demonstra que o poder público deve se debruçar sobre os contornos sociais que revestem a questão [do tráfico]”, comemora a coordenadora Cível da Defensoria, Maria Gabriela Agapito.

A tensão continua

A coluna apurou que, apesar de os assassinatos terem cessado, os criminosos passam diariamente pelas ruas armados e assustando os moradores. “Tem gente que fica saindo e voltando pra casa quando isso acontece”, lamenta um morador.

Vai, prefeito!

Luciano Rezende se licenciou da Prefeitura de Vitória nesta semana para participar de uma competição máster de remo no Paraguai. E a gente fica aqui na torcida pelo nosso prefeito.

PM na rua

Ontem de manhã, PMs revistaram ônibus em frente a um ponto de Jardim da Penha. Moradores, agradecidos, cumprimentaram os policiais pela ação preventiva.

Xixi a bordo

Ontem de manhã um motorista de aplicativo, em frente à Rodoviária de Vitória, estava fazendo xixi numa garrafa plástica dentro do carro. O moço, depois da missão cumprida, não lavou as mãos e seguiu viagem.

Líder isolado

Ontem, no Palácio Anchieta, na cerimônia de assinatura do acordo de unificação dos campos de petróleo e gás do Parque das Baleias, o líder do governo, Enivaldo dos Anjos (PSD), ficou isolado, ao lado dos jornalistas.

Anônimos

Alguns parlamentares, principalmente os veteranos, reclamaram do desprestígio. Ficaram escondidos no meio da plateia e muitos nem sequer foram anunciados pelo cerimonial. Quando a solenidade acabou, alguns saíram “à francesa”, sem cumprimentar o governador.

A culpa é deles

O cerimonial não deu a palavra ao representante da Assembleia, alegando que foi orientação do governo federal (o ministro das Minas e Energia estava presente).

A desfeita

Só que o Legislativo foi parte essencial para a celebração do acordo, por ter autorizado o Estado a negociar o pagamento do passivo referente à unificação do Parque das Baleias. Por causa dessa “desfeita”, o presidente da Ales, Erick Musso (PRB), ficou chateado.

Da Serra para o Brasil

Será inaugurado na próxima sexta um centro de distribuição na Serra. Pertencente à RB Comercial Home Hygiene, gerou 60 empregos diretos e indiretos e vai distribuir seus produtos no ES, Rio e em todo o Nordeste.

A gente já sabia

A Revista Bula traz a relação das 26 pequenas cidades mais encantadoras do Brasil. Domingos Martins está na lista com destaque para a Pedra Azul.

Que fase...

O capixaba que está sendo investigado pela PF por ter acessado dados de Bolsonaro na Receita Federal é de Cachoeiro. Ou seja, essa bela e simpática cidade já foi mais secreta.

Serra em chamas

O presidente da Câmara da Serra, Rodrigo Caldeira (Rede), diz que na próxima semana vai ao Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) e à PF apresentar os documentos que originaram pedidos de CPI contra o prefeito Audifax (Rede).

O ES evolui

O Espírito Santo conta, desde fevereiro, com um laboratório que faz análise de rochas ornamentais. Está localizado em Araçás, Vila Velha. Antes, as análises eram enviadas para laboratórios na Bahia e em Minas.

Água limpa

Sobre a nota “Água de esgoto para lavar roupa. Pode isso”?, publicada dia 21 de março, o dono da lavandeira do bairro Honório Fraga, em Colatina, diz que utiliza água potável, de acordo com a lei, na lavagem de roupa de presídios e hospitais.

Alô, governador!

Com tanto dinheiro do petróleo, por que o senhor não mandar reduzir impostos e taxas da população?