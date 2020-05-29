"Quem tem coragem de mandar os filhos para a escola este ano?", diz leitora

Sala de aula vazia Crédito: Divulgação

Quando o assunto é a volta às aulas, os leitores de A Gazeta — sobretudo as mães — são enfáticos: mesmo que prefeituras e Estado anunciem o retorno das atividades, os filhos continuarão em casa até haver segurança comprovada quanto à pandemia. Os comentários foram feitos sobre a matéria que noticiou que a Prefeitura de Vitória decidiu prorrogar a suspensão das aulas presenciais nas escolas municipais da Capital até o dia 30 de junho , com a decisão valendo para colégios, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada do município. Cariacica também adiou o retorno das aulas.

Para as escolas da rede estadual, o decreto do governador Renato Casagrande mais recente determina o fechamento das unidades até o fim de maio, mas o governo também avalia adiar o retorno às salas de aula.

Os comentários sobre a decisão de prorrogar a suspensão em Vitória foram dominados por leitoras apoiando a medida, mas principalmente demonstrando a insegurança de mandar as crianças para a escola mesmo depois desse prazo, diante do atual cenário da pandemia. Veja abaixo uma seleção desses posicionamentos.

Em junho, eu diria até mais, quem tem coragem de mandar seus filhos amados pra escola este ano com essa pandemia de doença que é um vírus, eu não deixaria. (Alvenir Azevedo)

Tem que manter suspensas mesmo, já basta os adultos andando nas ruas, e só aumentando os casos, tem que proteger as crianças. (Joana Rosa)

Eu super concordo, só não concordo com o fato de que a prefeitura não deu nenhuma posição sobre o ano letivo. Em Minas as crianças levam as atividades pra casa e são avaliadas a partir daí. As particulares estão dando on-line. Na Bahia as públicas estão com aulas on-line e aqui nada! As atividades e o aplicativo aprimora que vcs nos forneceram não serão avaliados no currículo educacional e nossos filhos só ladeira abaixo! O meu filho tem 6 anos está na primeira série, graças a professora da creche ele já saiu lendo, mas e as outras crianças que estavam aprendendo? Nem todo pai tem tempo e instrução pra ensinar. Acho que já ficou bem claro que as aulas normais não voltam este ano, vejo que a prefeitura está empurrando com a barriga, estão aproveitando e só dando desculpas, está na hora de agir! Pais cobrem uma posição mas justa na formação dos seus filhos, vcs pagam impostos. Pronto, falei! (Karine Souza)

Por que que não fala logo até dezembro? Todos nós sabemos que este ano não volta mais. Eu como mãe não mando nenhum dos meus filhos pra escola se abrir, nessa época de instabilidade. (Denise De Almeida)

Pode mandar o Conselho Tutelar, mas minha filha não vai mesmo. (Luciana Santana)

Podem mandar nos comércios e outros itens, mas nos filhos da gente quem manda somos nós, nenhuma mãe quer perder seus filhos, a mãe veio pra cuidar. (Luciene Candido Paiva)

Meu Deus. Nossas crianças não têm como voltar às escolas, não. Eles não vão saber se cuidar. Quem ama cuida Deus é fiel ??? (Gilsineia Freitas Quadros)

Nem se voltar, este ano meu filho vai perder o ano letivo até mesmo pq ele não pode tomar nenhum tipo de vacina, pois é extremamente alérgico! (Yasmim Rodrigues)

Isso mesmo, nossos filhos, nossos tesouros. Escolas abertas só depois que tudo isso passar. Deus abençoe e proteja nossos filhos, e pais que amam seus filhos fiquem com eles em casa. (Edima Rita Barbosa)

Meus filhos só voltam pra escola quando tiver tudo seguro. Deus é maior, tudo irá passar e assim que passar tudo mesmo eles voltam. (Tthicya Ferreira)

Mesmo se voltar, os meus não vão não. Acho que eles tão ficando doidos, se não tá podendo ficar andando na escola, onde tem que ficar junto na merenda, educação física, sala de aula... criança não pensa nos riscos. Ah, podem falar o que for, meus filhos em casa até tudo tiver normalizado... (Milaine Carla)

Eu não mando meu filho. Se alguém obrigar dizendo que ele tem de frequentar o restante dos meses, obrigo a pessoa a assinar e escrever que garante que ninguém pega nada. (Maria Hilda Silva)

Aqui no Norte do Espírito Santo tbm, se voltar minha filha não vai estudar de maneira alguma, não estou doida de colocar a vida da minha filha em risco de jeito nenhum. (Ana Paula Sousa)

A Covid só vai passar com a vacina, vamos ter que nos adaptar. (Michelle André Ribeiro Machado)

Meu filho só volta quando acabar tudo isso... (Glaucineia Detoni)

Se voltar, os meus não irão mesmi, em casa eu cuido. (Lua Vya)

Meu filho não passa nem na porta da escola... (Daniela Graminha)