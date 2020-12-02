Leitores opinam sobre a suspensão de festas de réveillon no ES

Foto de arquivo mostra queima de fogos no réveillon de Vitória, em 2019 Crédito: Leonardo Silveira-PMV/Divulgação

EVENTOS DE RÉVEILLON PROIBIDOS EM PRAIAS E LOCAIS FECHADOS

"Não haverá festa de fim de ano em praias do ES", diz subsecretário (Cotidiano, 30/11). Super apoio, e espero que seja verdade! Não tem motivos pra comemorar um ano que foi tão triste pra todo mundo. Muitas pessoas estão doentes, lutando pela vida, outras morreram por irresponsabilidade de alguns... Que em 2021 tenhamos a vacina, aí sim será motivo pra comemorar!!! (Stephanie) . Super apoio, e espero que seja verdade! Não tem motivos pra comemorar um ano que foi tão triste pra todo mundo. Muitas pessoas estão doentes, lutando pela vida, outras morreram por irresponsabilidade de alguns... Que em 2021 tenhamos a vacina, aí sim será motivo pra comemorar!!!

Em Guarapari estão até com shows marcados... espero que haja fiscalização. (Thiago Lisboa)

Isso seria assinar a sentença de mais mortos! Todos esqueceram que a pandemia está aí ainda e muitas pessoas estão morrendo. (Graziele Silva)

Não terá festas oficiais. Agora o povo não deixará de ir pra rua e de fazer as festas clandestinas. (Raoni Brumana)

Certíssimo!!! Temos que ter respeito pelas vidas que foram perdidas. Ainda estamos em isolamento. (Cintia Monteiro)

Não pode, ok... estamos na pandemia. Mas evento em local fechado pra 300 pessoas pode, casamento que todo mundo se aglomera tá liberado... praia lugar, aberto não pode... estão certinhos! Aiai... (Lary Azevedo)

Gente, reúnam -se com seus familiares, longe dos riscos. Não estamos no momento para festas com aglomerações, estamos num alto nível de contaminação e óbitos... vamos respeitar o próximo, e nós mesmos! O povo brasileiro gosta de abrir a boca para debater política, ideologias... Mas não gosta de agir corretamente. Hipocrisia! (Jana)

Voo BH - Guarapari pode, né? Praia lotada pode também... bar só até 22h... a propagação do vírus começa após as 22h, tá explicado... (Julia Motta Carão)

SUSPENSÃO DE QUEIMA DE FOGOS EM VITÓRIA

Covid: em risco moderado, Vitória suspende queima de fogos no réveillon (Cotidiano, 1º/12). Não deveria nem ter cogitado essa possibilidade. (Leda Motta) . Não deveria nem ter cogitado essa possibilidade.

Olha, é um tal de tira casaco, coloca casaco! Deveria ter sido suspensa a eleição, mas não foi (esqueci, a Covid estava de férias). Sou a favor de não ter a tradicional queima de fogos, mas dizer que o propósito maior é a "proteção à saúde e à vida das pessoas", para com isso!! (Renata W. Souza)

Graças a Deus, que a população tenha consciência e vergonha na cara, um ano sem comemoração não vai matar ninguém e a Covid, sim, está matando. Não sei como vão fiscalizar, né, principalmente se envolver dinheiro e interesses políticos. (Anna Julia Carletti)

Concordo plenamente, temos que ser mais cautelosos, coisa que muitas pessoas não estão fazendo. Você vê restaurante, pizzaria, churrascaria, casas noturnas, tudo lotado e muitas pessoas sem máscaras, achando que tudo não passa de brincadeira. Muitas pessoas estão morrendo e a falta de humanidade está chegando ao ápice. (Wildefonso Dalmaso)

ABERTURA DE BOATES E CASAS DE SHOWS SEGUE PROIBIDA

Governo do ES prorroga decreto que proíbe abertura de casa de show e boates (Cotidiano, 1º/12). Só falta fiscalizar! Tem um monte que se encaixa nesse perfil, aberta! (Carolina Dias) . Só falta fiscalizar! Tem um monte que se encaixa nesse perfil, aberta!

Ué? Achei que tinha dormido demais e perdido a fila da vacina, pois está tudo aberto. (Rodrigo Vasconcelos)

Proibir e não fiscalizar não adianta de nada... (Lorrana Vieira)

O que adianta proibir se não fiscalizam? Estou vendo tudo aberto há muito tempo! (Marcela Loreto)