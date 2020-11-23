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Na pandemia

Festa de Réveillon 2021 em Salvador será online

De acordo com o prefeito da capital baiana, ACM Neto, o evento com shows virtuais será realizado para evitar grandes aglomerações, como é de costume nessa época

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 18:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 18:30
Praia Farol da Barra, em Salvador
Praia Farol da Barra, em Salvador Crédito: Pinterest | Viajante Comum
A prefeitura de Salvador anunciou hoje (23) que a festa de réveillon deste ano na cidade será online. Os shows estão confirmados, mas o público os verá nos canais digitais da prefeitura, em dois canais de TV aberta (Globo e Bandeirantes) e em um canal de TV por assinatura (Multishow). De acordo com o prefeito da capital baiana, ACM Neto, o evento online é para evitar grandes aglomerações, como é de praxe nessa época.
Em função da pandemia, esta será uma virada completamente diferente. Não vai ter aquela festa que estamos acostumados a fazer, com milhares de pessoas na rua. O evento vai ser totalmente online. Tudo isso vai permitir que Salvador continue viva no coração das pessoas, que a gente continue mostrando que a virada de ano é um momento muito especial de recomeço e de construção de um 2021 bem melhor que 2020, disse o ACM Neto.
O tema da festa será Tudo On 2021 e contará com shows de Ivete Sangalo e Gustavo Lima. Os tradicionais cinco dias de festa viraram apenas um, na própria noite da virada. Os artistas estarão no Forte São Marcelo, em meio à Baía de Todos-os-Santos. Os shows começarão às 22h do dia 31 de dezembro.
O evento também terá o um show pirotécnico, realizado no quebra-mar próximo ao Forte São Marcelo e que poderá ser acompanhado durante a transmissão do show. Outros pontos da cidade também terão queima de fogos, mas, para evitar aglomerações, a prefeitura decidiu não informar onde ocorrerá.

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