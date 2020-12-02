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Pandemia

Governo do ES prorroga decreto que proíbe abertura de casa de show e boates

Edição extra do Diário Oficial desta terça-feira (1) traz publicação mantendo a proibição da abertura de estabelecimentos desse tipo até o dia 31 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 23:07

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 23:07

O cantor Gustavo Mioto já fez um show no modelo drive-in e disse que gostou da experiência
Shows drive-in ainda possuem permissão do Governo do ES para acontecerem Crédito: Reprodução/Instagram @regismioto
Governo do Espírito Santo prorrogou a proibição de abertura de boates, casas de shows, dentre outros estabelecimentos similares no Estado, até o dia 31 de dezembro. As atividades já estão proibidas desde março deste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus.
O decreto foi publicado nesta terça-feira (1) e assinado pelo governador Renato Casagrande, em edição extra do Diário Oficial do Estado. Seguem, porém, a permissão para o funcionamento de cinemas no formato presencial, parques de diversão, teatros, circos e feiras, que podem abrir desde outubro seguindo protocolos; além da realização de shows, apresentações culturais, espetáculos teatrais e cinemas em formato drive-in.

SEM RÉVEILLON NAS PRAIAS DO ES

Na segunda-feira (30), o subsecretário de saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, afirmou que não haverá queima de fogos ou qualquer tipo de evento no Espírito Santo na virada do ano. "Não haverá festa de fim de ano em praia, não haverá eventos, não são permitidos shows em praça pública, em boates ou eventos fechados. Infelizmente, essas festas de fim de ano serão diferentes", disse, durante coletiva de imprensa. 

MAPA DE RISCO DO ES

Segundo o último Mapa de Risco, elaborado pelo Governo do Estado e divulgado na última sexta-feira (27), o Espírito Santo possui 35 municípios em risco moderado de transmissão do coronavírus, incluindo todos os da Grande Vitória. Outras 43 cidades estão em risco baixo.
33º mapa de risco da Covid-19 no ES
33º mapa de risco da Covid-19 no ES Crédito: Governo do ES

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