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Pandemia

Coronavírus: ES registra 4.296 mortes e passa de 191 mil casos

No total, 191.973 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus no Espírito Santo, das quais 4.296 morreram em decorrência da doença

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 18:35
Máscara e mapa do ES
Máscara e mapa do ES Crédito: Teddy Rawpixel/Rawpixel/Montagem Editoria visual
Mais 17 óbitos foram registrados no Espírito Santo nesta terça-feira (01), elevando para 4.296 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 191.973 casos confirmados da doença, 1.972 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 28.076 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Serra (24.688), Vitória (24.294) e Cariacica (17.151). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.612 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.193.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 177.237.  A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,24%, e  638.404 mil testes já foram realizados no Estado.

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