Coronavírus: ES registra 4.296 mortes e passa de 191 mil casos

Mais 17 óbitos foram registrados no Espírito Santo nesta terça-feira (01), elevando para 4.296 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 191.973 casos confirmados da doença, 1.972 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 28.076 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Serra (24.688), Vitória (24.294) e Cariacica (17.151). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.612 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.193.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 177.237. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,24%, e 638.404 mil testes já foram realizados no Estado.