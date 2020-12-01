Professora de Atílio Vivácqua morre vítima da Covid-19

Uma professora que atuava no interior de Muqui, no Sul do Espírito Santo, morreu vítima do novo coronavírus nesta segunda-feira (30). Rosane Delorence Lima, de 47 anos, era moradora do município vizinho de Atílio Vivácqua. Amigos e familiares lamentaram a morte dela pelas redes sociais.
Segundo o sobrinho da professora, Tiago Gava, Rosane teve uma evolução rápida da doença. Os primeiros sintomas, conta Gava, começaram na última quarta (25) com uma pneumonia. Ela deu entrada na última sexta (27) no hospital do município e foi transferida, no dia seguinte, em estado grave para o hospital do Aquidaban, em Cachoeiro, disse o sobrinho, que é enfermeiro e vereador na cidade de Atílio Vivácqua.
Rosane Delorence Lima faleceu na tarde de segunda-feira (30) e foi sepultada na manhã desta terça-feira (01) no cemitério de Sumidouro, interior de Muqui. A professora era casada e tinha dois filhos. "Sua morte deixou a todos surpresos, pois não tinha comorbidades, e tristes, pois era uma pessoa muito conhecida e querida na cidade", disse o familiar.
A prefeitura de Muqui decretou luto oficial de três dias. Pelas redes sociais, o prefeito do município, Renato Prucoli, lamentou a morte da professora. Com muito pesar decreto luto de três dias pelo falecimento de nossa professora da escola da Fortaleza, Rosane Delorence Lima. Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares.