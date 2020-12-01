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Professora de Atílio Vivácqua morre vítima da Covid-19

Rosane Delorence Lima, de 47 anos, era moradora de Atílio Vivácqua, mas dava aulas no município vizinho, em Muqui. A doença evoluiu para o óbito em apenas cinco dias, segundo familiares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 17:35

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 17:35

Rosane Delorence Lima, de 47 anos, era professora em Muqui Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Uma professora que atuava no interior de Muqui, no Sul do Espírito Santo, morreu vítima do novo coronavírus nesta segunda-feira (30). Rosane Delorence Lima, de 47 anos, era moradora do município vizinho de Atílio Vivácqua. Amigos e familiares lamentaram a morte dela pelas redes sociais.
Segundo o sobrinho da professora, Tiago Gava, Rosane teve uma evolução rápida da doença. Os primeiros sintomas, conta Gava, começaram na última quarta (25) com uma pneumonia. Ela deu entrada na última sexta (27) no hospital do município e foi transferida, no dia seguinte, em estado grave para o hospital do Aquidaban, em Cachoeiro, disse o sobrinho, que é enfermeiro e vereador na cidade de Atílio Vivácqua.
Rosane Delorence Lima faleceu na tarde de segunda-feira (30) e foi sepultada na manhã desta terça-feira (01) no cemitério de Sumidouro, interior de Muqui. A professora era casada e tinha dois filhos. "Sua morte deixou a todos surpresos, pois não tinha comorbidades, e tristes, pois era uma pessoa muito conhecida e querida na cidade", disse o familiar. 
A prefeitura de Muqui decretou luto oficial de três dias. Pelas redes sociais, o prefeito do município, Renato Prucoli, lamentou a morte da professora. Com muito pesar decreto luto de três dias pelo falecimento de nossa professora da escola da Fortaleza, Rosane Delorence Lima. Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares.

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