Professora de Atílio Vivácqua morre vítima da Covid-19

Rosane Delorence Lima faleceu na tarde de segunda-feira (30) e foi sepultada na manhã desta terça-feira (01) no cemitério de Sumidouro, interior de Muqui. A professora era casada e tinha dois filhos. "Sua morte deixou a todos surpresos, pois não tinha comorbidades, e tristes, pois era uma pessoa muito conhecida e querida na cidade", disse o familiar.