Leitores contestam fala de secretário de que doentes não buscam médico

Para secretário, é vital que as pessoas busquem médico para romper a cadeia de transmissão do novo coronavírus. Crédito: Pixabay | @DarkoStojanovic

Nésio acrescentou que é importante que as pessoas busquem atendimento, para romper a cadeia de transmissão do novo coronavírus . “60% não deram relevância aos sintomas que sentiram e não procuraram o serviço de saúde. Se a população não procura o serviço de saúde ela não é diagnosticada, se ela não é diagnosticada, ela não pode ser notificada, ela não pode ser isolada e nós não podemos bloquear a transmissão do vírus”, avaliou.

A afirmação do secretário foi criticada pelos leitores de A Gazeta. Muitos relataram que procuraram os serviços de saúde, mas não foram testados. Outros mostraram-se confusos com as recomendações para atendimento médico.

"Esse secretário precisa se decidir… uma hora é “fica em casa”, outra hora é “só vá ao médico quando estiver com falta de ar” e agora quer o quê mesmo? Que as pessoas procurem o médico? Para fazer o quê, se nem teste tem para fazer?!", escreveu Ormy Maria Barbosa Souza. Confira outros comentários:

É mentira que as pessoas não procura ajuda. Conheço várias pessoas que tiveram o sintoma, foram no hospital, mas não fizeram teste, alegando que só fazem teste se a pessoa ficar sem ar, já indo pra UTI. (Marta Coelho)

Ué, mas essa não era a indicação? Ficar em casa se sentir sintomas leves? Vai entender… (Stefany Miranda)

Mentira absurda! Eu procurei, conhecidos meus procuraram! E o médico basicamente disse: “só faremos exame se você estiver com muita falta de ar”. E eu completei: “se eu estiver morrendo, né?” O Estado não tem testes para fazer em toda população. O meu pai conseguiu fazer porque ele é do grupo de risco e fez uma cirurgia no coração há uns 4 meses! Mas ainda assim a demora em receber o resultado é uma falta de respeito! Está uma bagunça essa saúde pública. (Ariane Souza)

Aí você procura o PA, fala os sintomas para o médico e simplesmente ele manda você para casa, para ficar em isolamento, não faz teste, porque eles falam que só faz teste em caso grave. E nós ficamos sem saber se pegamos ou não a Covid. Aí vem falar que 60 % não procuram ajuda? Esses 60 % não tiveram acesso aos testes, isso sim. (Vania Lacerda)

Como a pessoa vai ter ajuda se chega nos hospitais e postos de saúde com sintomas e mandam voltar pra casa? (Humberto Junior)

Vem fazer uma matéria comigo, eu mostro o meu encaminhamento para fazer o exame, que não consegui fazer! Fui na UPA na quinta-feira, comecei a tomar os remédios indicados para a Covid, mas o teste que é bom nada. Nós entendemos, com a respostas que nos deram, que os testes são para pessoas da área de frente e para aqueles que estão morrendo! Não sou de ficar postando nada mais estou cansada dessas reportagens falando que as pessoas não procuram atendimento! (Ana Paula Gama)

Eu procurei no dia 15 de março o PA da Glória e hoje, 18/05, ligaram para me dar o resultado. Ainda bem que estava viva pra saber… (Daniela Graminha)

Aí eu pergunto: o que adianta procurar atendimento quando aparece alguns sintomas se a única coisa que mandam você fazer é ficar em isolamento domiciliar ,nem testes para todos casos suspeitos têm, só testam se o quadro da pessoa com a suspeita se agravar. (Poliana Verheyen Nunez)

Verdade, ficam enrolando, mandando ligar para marcar, a pessoa liga e não consegue… minha irmã está com sintomas, até então nada foi feito, já foi ao posto se não me engano 3 vezes, mandaram ligar para agendar e não conseguiu. Foi ao posto hoje de novo e ainda não foi feito o teste. (Hemylssa Alvarenga)

Procurar ajuda só se for na rede particular, nem o plano de saúde dá suporte! Fui infectado e o médico do meu plano disse que era uma simples gripezinha e me mandou ficar de quarentena por precaução! No quinto dia, paguei para fazer o exame e constatei o vírus! Lamentável. (Bruno Marchesi)

Procurar ajuda a gente até procura, mas é mal atendido. Quando consegue atendimento! Hoje meu filho procurou atendimento, mas não esperou porque estava lotado. A pessoa chega lá mais ou menos e sai morrendo! (Marya Oliveira)

Eles ficam falando para procurar atendimento médico só pra parecer que temos hospitais e médicos. Mas estamos é muito mal de atendimento médico. Temos que, enquanto aguentamos, ficar em casa sofrendo. (Diná Paradella Amaral)

Eu fiquei com muita dor no corpo, febre, dor atrás dos olhos, aas o médico do posto disse que era suspeita de dengue. Fiquei sem o paladar e não sentia cheiro de nada. (Jayres Alves)

Eu, com todos os sintomas, procurei assistência médica, me deram Dipirona e disserem que não podiam fazer o teste porque não sou do grupo de risco. Parentes meus tiveram que brigar para conseguir me testar. (Edipo Martinuzo)

Fica difícil... Não tem vaga nos hospitais e sair de casa para ser avaliado pode ser muito perigoso. Os planos de saúde estão atendendo por telefone através de atendentes que não sabemos se são técnicos ou não em saúde, ligamos, comentamos o que estamos sentindo e só depois no outro dia o médico liga para orientar. E quem não tem plano? Acho que as pessoas estão entendendo assim mesmo. Só procurar hospital quando tiver febre e falta de ar. (Penha Rodrigues)

O pior é quando a pessoa está com suspeita, o hospital manda realizar o teste no posto do seu bairro e, quando chega lá, o coordenador da UBS e os enfermeiros lhe informam que não será feito o teste, pois o teste só é feito em pessoas com doenças crônicas. Ou seja, se não faz na unidade básica de saúde, que é o local aonde o médico do UPA manda ir, é realizado onde? (Daiana Araújo)