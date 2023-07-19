Fim do WhatsApp ilimitado: "Eles tiram e eu cancelo o plano", diz leitor

Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter: redes sociais Crédito: Divulgação

A Gazeta fez a seguinte pergunta em seu perfil do Instagram:

Confira as respostas selecionadas:

Eles tiram e eu cancelo o plano. Quase só uso wifi. Vai ser um belo tiro no pé se formarem cartel pra tirarem todas ao mesmo tempo. (Wlysses Personal Trainer)

O capitalismo faz até empresas concorrentes se unirem. No meu tempo chamavam isso de cartel, de crime contra a ordem econômica, mas hoje é uma rodada de negociação. ONDE ESTÁ A ANATEL? (Arthur Saraiva Faria)

Eu acho que eles deveriam parar de discutir entre eles e começar a discutir com quem realmente usa e paga a conta (nós usuários). (Vanessa Palhares)

Acho que é mais uma prova do capitalismo selvagem em sua forma mais pura e refinada. Já teve gente falando que a época da internet ilimitada acabou... Enfim, é só mais uma forma das operadoras lucrarem mais oferecendo o mínimo. (Adherbal Junior)

Já pagamos um serviço caro de má qualidade. Mas, também, 3 empresas controlam todo um setor. Aí é fácil. Melhor ir de SMS, que é gratuito e não usa internet (Thiemerson Bautz)

Só o fato de elas se reunirem para discutir esse tema já deveria ser enquadrado como cartel, ou seja, já estão combinando as cartas que serão jogadas e quem vai se lascar é o usuário. Hoje o pacote de internet que eles oferecem já não dá pro mês todo, aí se passar a cobrar pelo uso no whatsapp lascou tudo, não vai durar uma semana (Jeferson Gomes)

A internet já não é lá grandes coisas, dependendo do acesso adeus dados móveis, simplesmente vou cancelar, se tiver na rua pego o wifi de alguma loja para fazer pagamentos no celular, chega de roubalheiras. (Fiscais da Região 5)

Pensei que direito do consumidor proibisse esse tipo de combinado (Delta)

Eu acho que o ideal era incluir mais apps com acesso gratuito, por exemplo apps de banco. Caso você tenha a conta ou um cartão clonado, e estiver na rua sem dados nóveis, você só vai descobrir tarde de mais. (FeaR?)

Essas marcas nasceram nos anos 90 e pararam por lá. Não fazem a mínima questão de promover valores. Ganham dinheiro se lixando pra imagem da marca. Se o produto se tornar obsoleto elas morrem com a própria ganância. Confiança zerada nelas. Ignorância gerencial e estratégica. (Cláudio Rabelo)

"Privatiza a Telebras. Vai ser bom pro povo." Eles disseram... (Gabriel Moreira Dias Schulz)

Eu acho isso ridículo! Já temos que pagar um serviço caro, que não dura nadaaa (Thalyta Maroto)

Mais um meio de ganhar dinheiro. A internet das operadoras não é lá essas coisas, conexão ruim, ligações que ficam cortando ou caem quando bate 01 min, valor absurdo nos planos e pacotes... Enfim, querem ganhar mais sem investir um real em melhoria. (Wanda Maria)