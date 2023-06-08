Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • WhatsApp lança recurso 'Canais' para fazer frente ao Telegram
Novo recurso

WhatsApp lança recurso 'Canais' para fazer frente ao Telegram

Ferramenta lançada nesta quinta-feira (8) pelo WhatsApp é uma forma privada de receber atualizações de pessoas e organizações diretamente na plataforma
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2023 às 16:15

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 16:15

WhatsApp lançou, nesta quinta-feira (8), o recurso "Canais", uma forma privada de receber atualizações de pessoas e organizações diretamente na plataforma. A ferramenta chegará primeiro a usuários selecionados na Colômbia e em Singapura, e posteriormente a mais países.
WhatsApp tem ajudado a Defensoria Pública Estadual durante a pandemia
Novo recurso do WhatsApp vai ser testado primeiro na Colômbia e Singapura Crédito: Divulgação
Os Canais ficarão posicionados em uma nova aba chamada "Atualizações", separada de conversas e grupos. Nela, o usuário encontrará o status e os canais que escolher seguir.
O recurso é similar ao do Telegram, de mesmo nome, que tem o objetivo de transmitir mensagens públicas para uma quantidade ilimitada de inscritos. Porém, a ferramenta do WhatsApp permite que apenas administradores consigam escrever textos, enviar fotos, vídeos e figurinhas, e criar enquetes.
A empresa vai criar um serviço de busca no qual é possível encontrar hobbies, equipes esportivas, atualizações de autoridades locais, dentre outros. O usuário também poderá acessar um canal por meio de links de convite enviados em conversas e emails ou publicados online.
De acordo com a empresa, a intenção foi criar um serviço que oferecesse o maior nível de privacidade. Por isso, o número de telefone e a foto do perfil dos administradores de um canal não serão exibidos aos seguidores e vice-versa.
Assim como as mensagens, as atualizações dos canais não precisam ser exibidas para sempre. O histórico dos canais será armazenado somente por até 30 dias. Os administradores ainda terão opção de bloquear screenshots (capturas de tela) e encaminhamentos no canal. Eles também poderão decidir quem pode seguir ou não o canal, e se querem que o canal seja descoberto na busca.
"Como o objetivo dos canais é alcançar um público amplo, eles não são protegidos com a criptografia de ponta a ponta por padrão. Entendemos que há alguns casos em que canais com essa proteção para um público limitado podem fazer sentido, como uma organização de saúde ou sem fins lucrativos, e estamos considerando isso como uma opção futura também", afirma o WhatsApp no comunicado.
De acordo com a plataforma, a troca de mensagens privadas entre amigos, familiares e comunidades vai continuar sendo a principal função do WhatsApp, mas a criação dos canais é um passo na esteira de um pedido que os usuários têm feito há anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Whatsapp Mundo Telegram
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto Moraes, Milena , Juliana Amaral, Bia Schwartz
Artista Milena Almeida apresenta exposição “Coração é Território” no Sesi
Imagem de destaque
É gripe ou alergia? Entenda as diferenças dos sintomas
Imagem de destaque
A ciência por trás das modas bizarras de tratamentos de pele, de sêmen de salmão a cocô de passarinho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados