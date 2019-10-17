Escolas cívico-militares dividem as opiniões dos leitores

Presidente Jair Bolsonaro no lançamento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Crédito: Marcos Corrêa/PR

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na quarta-feira (16) o resultado parcial da adesão ao programa de escolas cívico-militares. No total, 643 prefeituras se inscreveram, o que representa 11,5% dos municípios brasileiros.

Antes de abrir o processo para as cidades, os Estados foram consultados. O Distrito Federal e mais 15 unidades da Federação mostraram interesse em aderir ao programa. O plano prevê a implantação de 54 escolas, por isso os inscritos passarão por uma seleção.

As escolas passarão a ser administradas por militares da reserva, que serão contratados por critérios ainda não definidos pela pasta. Policiais e bombeiros militares também poderão participar do programa. A lista final com os municípios selecionados está programada para sair no dia 15 de novembro.

Nas redes sociais, os leitores de A Gazeta mostraram-se divididos sobre o projeto. Confira alguns comentários:

Gostaria de saber os critérios para esta seleção. De preferência poderia ser em municípios onde a pobreza e a criminalidade são mais agravantes. (Rogério Suella)

Governador Casagrande, o ES precisa de escolas técnicas para gerar emprego, desenvolvimento e renda. Escolas militares para formar cidadãos ignorantes e arrogantes igual ao presidente, é melhor não. (Etiene Meireles do Sacramento)

Escola militar, sim. Eu tive formação militar e sei o quanto é bom para formar cidadãos qualificados, falo por experiência própria! (Jaime Maioli)

Prefiro mais escolas técnicas!! Muitas escolas técnicas com a mesma qualidade do Ifes no ES!! Os alunos têm o mesmo nível acadêmico do que os alunos das melhores escolhas particulares do Estado. Precisamos de conhecimento e liberdade de expressão! (Maria Madalena Prata)

Só é bom porque tem orçamento maior do que as escolas públicas estaduais ou municipais. Assim como os IFs e o Pedro II. Esses têm toda a estrutura que as escolas públicas não têm. Só que colégio militar tem reserva de vagas para filhos de militares, uma parte da população que recebe melhor que o resto. (Danilo Cuzzuol Pedrini)

Se tiver na minha cidade, vou dormir na fila o mês inteiro para colocar meus filhos lé. (Alana Ferreira)

Militarismo tem uma propaganda positivista dentro do tecido social conservador, mas na verdade só serve para doutrinar e adestrar a mente daquele que se voluntaria. A ideia do treinamento militar é destruir o "eu" do indivíduo, fazendo com que ele perca o senso crítico e só aja em nome do grupo. O nome disso é alienação! (Alex Barbosa Alves)

Sabe aquele programa educacional lançado pelo governo federal, que seria "um divisor de águas"? Já vi esse filme, e o final? Bem… Acabou o mandato, passou-se o programa para o Estado e tudo voltou ao normal, ou seja, escola regular como qualquer outra. Basta mudar o maluco do poder que tudo volta ao "normal"... (Nilza Helena Zandomenico)

