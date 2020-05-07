Elogios, dúvidas e broncas: veja recados dos leitores ao governador

Renato Casagrande realizou pronunciamento de cerca de 20 minutos nesta quarta-feira (6) Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Entre as centenas de comentários postados durante a live, a maioria dos internautas apelava pela conscientização da população para obedecer as medidas de isolamento social, defendida como a medida mais eficaz por autoridades sanitárias para evitar o avanço da Covid-19. O governador reforçou o pedido para que as pessoas fiquem em casa.

"Eu peço a você que dê a sua contribuição. Eu vejo, infelizmente, pessoa que vê o fechamento do comércio como forma de isolamento, mas que não abre mão da praia, do próprio lazer. Se você opta por não dar a sua contribuição, nós não poderemos abrir o comércio, não poderemos diminuir o isolamento e, portanto, vamos perder mais vidas. Essa é a realidade", afirmou Casagrande.

Durante o pronunciamento, os leitores também criticaram a superlotação nos ônibus do Sistema Transcol e o crédito para MEIs prometido pelo governo estadual. Confira os recados para Casagrande publicados em nosso Facebook:

Governador, o senhor deveria ser mais enérgico com as pessoas que não respeitam a distância de pelo menos 1,5 metro e não usam a máscara! (Ernande Recla Gatti)

Governador, um absurdo o que você está fazendo, ou seja, vai morrer mais gente de fome e desemprego do que pela Covid-19! (Cristian Torres)

Pessoal, nós, como população, temos que apoiar o nosso governador, pois são vidas que estão se perdendo. Não vamos criticar, temos que apoiar neste momento de crise que estamos vivendo. Fique em casa, por favor. (Marlene Belizario de Souza)

Eu apoiaria, se se ele tivesse feito um hospital campanha e posto, para quem realmente não tem como trabalhar, retirar uma cesta básica e produtos essenciais, como de higiene e verduras uma vez por mês, porém quer bancar com milhões o Transcol, uma empresa já milionária, para o dinheiro do governo federal ser dividido entre eles. (Marcia Rocha)

Estamos tentando fazer a nossa parte! Mas com ônibus lotado nos horários de pico fica difícil, né, senhor governador. (Joelma Vieira da Costa)

Cadê os R$ 100 milhões que seriam destinados para os MEIs e microempreendedores? Até agora nada. (Eder Vieira)

Sensata a posição do governador. Concordo plenamente com o isolamento social, mas graças à insensibilidade de uma parcela significativa da população, não dá pra deixar o comerciante pagando essa conta sozinho. (Alex Santos)

Pode ter certeza que pode piorar e muito se não tivermos a consciência de manter as normas de segurança; disso você pode ter certeza. Agora não depende só do governo, depende de nós mais ainda. (Solange Vb)

Não adianta aumentar os leitos. Precisamos diminuir os casos. O povo precisa se conscientizar, senão o número só vai aumentar. Casagrande, feche tudo durante 15 dias... se aparecer na rua sem motivo, coloca multa. povo só aprende se for afetado no bolso. (Rosiclere Pignaton)

O certo é todos andarem de máscara e, se não obedecer, pagar multa. Precisa fazer isso, porque tem gente que não obedece. (Simone da Rocha Rodrigues)

Bares, distribuidoras de bebida e mercearias ficam lotadas à noite nos bairros, em Jardim Camburi, Bairro Fátima, Colinas de Laranjeiras, Morada de Laranjeiras, Limoeiro, Laranjeiras Velha… cadê a fiscalização? (Marcia Castro)

Se o povo fizesse cada um sua parte, não chegaria nesse ponto. E o povo culpa o governo. Me poupe. Parabéns, governador. (Aleíne Pimenta)

Em muitos bairros não está adiantando. Não é por causa do governador e sim por causa da população que é irresponsável e não está levando este vírus a sério. (Erika Lube)

Parabéns, governador. Essas medidas são necessárias, porque a situação está complicada. Cada um tem que fazer sua parte. Juntos venceremos! (Larisse Brito)

Não está acontecendo o isolamento social. Infelizmente, só vai funcionar se houver regras mais rígidas. Quanto antes houver essa rigidez, mais vidas serão salvas. (Tânia Damm)

Governador, pede aos policiais que fecham os bares que não estão obedecendo a lei, porque eu vejo bares abertos, a polícia passa e faz vista grossa. (Manoel Pinto Ramos)

Parabéns pelas decisões, governador. Que Deus te dê discernimento e sabedoria para governar nosso Estado do Espírito santo neste momento difícil. (Adriana Gomes)

Além da máscara para ir para ao supermercado, acho que o senhor deveria determinar o tempo que a pessoa ficaria dentro do estabelecimento. Evitaria uma fila enorme do lado de fora. (Patricia Soares)

Governador, vi que o senhor fez um horário especial para os idosos irem aos supermercados. Porém de nada adianta, pois eles lá estão em todos os momentos e horários. (Clarice Barbosa)

Enquanto isso o salário de Casagrande está em dia. Já quem precisa trabalhar, sabe muito bem o que está passando. Este tipo de coisa não pode durar para sempre, já passou da hora de voltar ao trabalho. (Antonio Adryane)

Parabéns, governador. O Espírito Santo se orgulha do seu empenho e da preocupação com a vida do nosso povo. (Bento Elias)

Governador, me explica como fica em casa com cinco crianças para alimentar? R$ 600 vai ajudar em quê? Pagar aluguel? Fazer compra? Pagar água e luz? R$ 600 vão dar? Por que vocês não cortam o salário de vocês para ajudar o povo a ficar em casa? (Jhonatan Apolinario)

A culpa não e do comércio aberto, a culpa é das pessoas sem conscientização, que não usam máscara e que não fazem a higienização. (Valentina Nails)

Enquanto a morte não bater na porta desse povo que está indo contra o senhor, governador, eles não vão parar de falar mal do governo. (Adriana RF)

Se o senhor não colocar uma fiscalização rígida em todo o Estado, nunca nós que estamos quase 60 dias parados vamos poder voltar. (Edson Felipe Bickel)

Já estamos com 146 mortes pela Covid-19 no ES. Infelizmente esses números tendem a aumentar. As pessoas não querem se conscientizar. (Lucyana Agostini)