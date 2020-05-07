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Pandemia de coronavírus

Distanciamento social: governador discute com prefeitos o aumento na fiscalização no ES

Durante reunião, por videoconferência, foram discutidas a ampliação da fiscalização e a implementação de normas mais rígidas para que as pessoas cumpram o distanciamento social, que é essencial para conter o avanço do coronavírus no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 10:27

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 10:27

Coronavírus: Casagrande se reúne com prefeitos da Grande Vitória
Coronavírus: Casagrande se reúne com prefeitos da Grande Vitória Crédito: Reprodução/ Twitter
governador Renato Casagrande se reuniu com prefeitos e secretários municipais de Segurança da Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (7). Participaram do encontro também membros da alta cúpula da Segurança Pública do Estado.
Eles discutiram, por videoconferência, a ampliação da fiscalização e a implementação de normas mais rígidas para que as pessoas cumpram o distanciamento social, que é considerado essencial para conter o avanço do novo coronavírus no Espírito Santo. "Vencer este momento depende de cada um de nós", escreveu o governador em seu perfil no Twitter.

NÍVEL DE ISOLAMENTO ABAIXO DO IDEAL

O distanciamento social apontado como a melhor medida de contenção do avanço no número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus atingiu, nesta terça-feira (5), o percentual de 47% no Espírito Santo, de acordo com informações do governo do Estado. O índice é ligeiramente superior ao registrado no dia anterior (4), quando havia atingido 46%.
Apesar da melhora no quadro, estes números são inferiores ao patamar recomendado, que é de 55% de isolamento. Na Grande Vitória, a média de isolamento registrada é ainda menor, com 44,88% nesta terça-feira (5). Dos municípios da região metropolitana, Cariacica apresentou crescimento de 0,1% de segunda-feira (4) para terça-feira, o que também aconteceu em Vitória e Vila Velha. Em Viana e na Serra a mudança foi mais significativa, com percentuais que variaram entre 45,6% e 45,9% e 42,6% e 43,2%, respectivamente.
Fundão apresentou crescimento nos mesmos dias em análise, subindo o percentual de 42,4% para 52,8%. De modo geral, o dia em que a população mais respeitou o isolamento social nos últimos quatro dias (2 a 5 de maio), foi o domingo (03).
Também comparando a segunda (4) e a terça-feira (5), dentre os municípios classificados no Mapa de Gestão de Risco como sendo de risco alto para a Covid-19, além das cidades da Grande Vitória, Alfredo Chaves apontou crescimento do índice de isolamento social de 59,6% para 61%.

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