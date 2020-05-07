Distanciamento social: governador discute com prefeitos o aumento na fiscalização no ES

Coronavírus: Casagrande se reúne com prefeitos da Grande Vitória Crédito: Reprodução/ Twitter

governador Renato Casagrande se reuniu com prefeitos e secretários municipais de Segurança da Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (7). Participaram do encontro também membros da alta cúpula da Segurança Pública do Estado.

Eles discutiram, por videoconferência, a ampliação da fiscalização e a implementação de normas mais rígidas para que as pessoas cumpram o distanciamento social, que é considerado essencial para conter o avanço do novo coronavírus no Espírito Santo . "Vencer este momento depende de cada um de nós", escreveu o governador em seu perfil no Twitter.

Com os prefeitos da Região Metropolitana e a equipe de Segurança Pública do Governo, discutimos nesta manhã a ampliação da fiscalização e a implementação de normas mais rígidas para que as pessoas cumpram o distanciamento social. Vencer este momento depende de cada um de nós. pic.twitter.com/vtYuptUuar — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 7, 2020

NÍVEL DE ISOLAMENTO ABAIXO DO IDEAL

O distanciamento social apontado como a melhor medida de contenção do avanço no número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus atingiu, nesta terça-feira (5), o percentual de 47% no Espírito Santo, de acordo com informações do governo do Estado. O índice é ligeiramente superior ao registrado no dia anterior (4), quando havia atingido 46%.

Apesar da melhora no quadro, estes números são inferiores ao patamar recomendado, que é de 55% de isolamento . Na Grande Vitória, a média de isolamento registrada é ainda menor, com 44,88% nesta terça-feira (5). Dos municípios da região metropolitana, Cariacica apresentou crescimento de 0,1% de segunda-feira (4) para terça-feira, o que também aconteceu em Vitória e Vila Velha. Em Viana e na Serra a mudança foi mais significativa, com percentuais que variaram entre 45,6% e 45,9% e 42,6% e 43,2%, respectivamente.

Fundão apresentou crescimento nos mesmos dias em análise, subindo o percentual de 42,4% para 52,8%. De modo geral, o dia em que a população mais respeitou o isolamento social nos últimos quatro dias (2 a 5 de maio), foi o domingo (03).