Decisão do STF sobre aborto: leitores se dividem sobre o tema

Ministra Rosa Weber preside sessão plenária do STF. Crédito: Nelson Jr./STF

A mudança no ambiente decisório não afeta o voto da ministra Rosa Weber, relatora da ação e atual presidente do STF, que defendeu o direito de interrupção voluntária da gestação até a 12ª semana . A ministra deixa o tribunal no final deste mês, quando completa 75 anos. Barroso será o próximo presidente da Corte.

No perfil da Gazeta no Instagram, os leitores puderam se manifestar sobre o tema. Abaixo, uma seleção dos comentários:

Se homens engravidassem isso não seria nem uma discussão (Ana Clara Balarini)

Quem é contra, que não aborte. (Fabricio Belo)

Se não quer ter filhos se previna. (Rita de Cassia)

Não cabe a ninguém opinar além de quem precisará decidir se abortará ou não. se é contra, simplesmente não aborte e deixe o direito para quem quiser, pronto! (Flora Fiorio)

ABORTO NÃO! Se vc está lendo isso é sinal q vc não foi abortado..... Que Jesus tenha misericórdia de nós ? (Josiele Santana)

Infelizmente o que temos aqui é uma sociedade “a favor da vida” que não se importa com o que vai acontecer com a criança depois de crescer. Que acha que é obrigação a a gestante “se virar” pra criar a criança. Que acha que é obrigação uma jovem ter que abandonar sua vida, seus estudos e ter que trabalhar pra sustentar a si mesma e a uma criança. Os que são a favor da vida pouco se importam com a vida de fato. (Artur David)

Sou a favor da vida em qualquer idade! (Eliane Sena da Cruz)

O aborto é a morte de inocentes q não podem se defender ???

Licença. Será que antes podemos falar sobre políticas públicas em relação a educação, métodos contraceptivos e de apoio às crianças e mães pobres (em sua maioria) solo?? (Priscila Moura)

12 semanas foi quando fiz a minha ultrassom e escutei perfeitamente o coração do meu filho que hoje está com 19 anos, e só tenho que agradecer a Deus, na época eu tinha apenas 16 anos. (Lia Marcia de Jesus)

Assassinato. (Thiago Zan)

O estado não pode impor a mulher uma maternidade indesejada. (Leonardo Leo)

Um tema polêmico e com razão. Sou de esquerda, feminista e sim sou contra o aborto, da mesma forma que sou contra a pena de morte e qualquer outra forma de vilipêndio à dignidade humana. (Brenda Rebonato)

Lembrando que o estado é laico! Sua religião é SUA e não dos outros! E que não é uma questão religiosa e sim de saúde pública! (Nathalya Lyrio Stoffel)

Legalizar o aborto é acabar com a barbárie que destrói mulheres pobres. Estamos 50 anos atrasados nessa questão. É urgente. (Lobo Pasolini)

Quem não quer ter filhos que se previna!! Não é justo tirar a vida de alguém que não pediu pra vir ao mundo! (Andreya Gomes)

Se essa lei existisse desdo século passado, vc estaria vivo ou morto? (Roberto Alegro)

Vai virar bagunça... estão brincando com a vida... acha que são Deus para determinar quem vive e quem morre. (Wagner de Sousa)