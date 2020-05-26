Academias deveriam reabrir no ES? Leitores debatem novas regras

Em algumas cidades, estão permitidas apenas atividades não aeróbicas Crédito: Taco Fleur/ Pixabay

Academias podem atender no máximo cinco alunos por hora, nos estabelecimentos que tenham mais de 75 m². Para municípios com risco moderado ou alto de contaminação do coronavírus, como é o caso de todos da Grande Vitória , foi permitido o funcionamento apenas para atividades não aeróbicas: musculação, pilates, funcional, alongamento, ioga e similares.

Clientes e funcionários estão obrigados a usar máscara de proteção facial. A portaria do governo do Estado também estabelece que o uso de toalha, garrafas ou copos descartáveis é individual. Também é recomendada a higienização frequente das mãos e a limpeza dos aparelhos, antes e depois do uso, com álcool gel 70%. No caso de acesso a tatames e ringues, os pés também deverão ser higienizados com álcool.

A secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, fez um apelo para que os capixabas ajudem a fiscalizar se as regras de funcionamento são cumpridas. "Todas as atividades têm fiscalização da vigilância sanitária, do Procon, dos órgãos municipais, mas principalmente do cidadão. Queremos que todos se apropriem da portaria, que tem os protocolos que devem ser fiscalizados pelo cidadão. Se o cidadão opta por ir à academia, queremos que o cidadão seja o fiscal", disse.

A repercussão do anúncio de abertura das academias de ginástica entre os leitores de A Gazeta foi mista. A maioria mostrou-se contra a autorização para funcionamento, devido ao risco de avanço da Covid-19. Outros criticaram as regras muito rígidas para abertura, que podem mesmo impossibilitar as atividades. Confira alguns comentários sobre o assunto:

Não consigo entender essas decisões governamentais no ES. Abrir academias? E salões de beleza? E comércio? E aí querer elevar o isolamento social? Há coerência neste momento em que a doença só avança aqui na Grande Vitória ? (Alneci Ceruti)

Deveriam é ficar fechadas, não tem nada de essencial. (Francisco Borges)

Quem tem medo é só não ir, simples. (Rafaela Morais)

Aí a pessoa vai e leva o vírus para sua família ou alguém que não tem nada a ver. Cada coisa que vejo... o povo está preocupado com o corpo achando que a vida está voltando ao normal. (Mariana Silva Francisco Borges)

Eu vou usar um capacete para malhar. (Joao Paulo)

Jogada de mestre... Pegadinha do malandro e todo mundo acreditou. Querer abrir uma área fechada, com ar condicionado, onde é impossível ter limpeza detalhada dos equipamentos… (Jú Zanotelli Albino)

Essas medidas vão acabar com todas as academias. Quem fez está maluco. (Ronaldo Pereira)

Mas o caixão é fechado, galera, não dá pra exibir os músculos. Pelo menos vão morrer felizes e é isso que importa. Boa malhação! (Rodrigo Oliveira)

Atividade física aumenta a imunidade do corpo. Fica sentado o dia todo só comendo para ver o que vai acontecer com sua imunidade… (Sandro Jacobsen)

Vou te contar um segredo: dá para fazer atividade física em qualquer lugar, já havia atividade antes do advento da academia. (Addy Braga)

Eu vou com certeza. E quem não quiser é só não ir. Problema resolvido. (Anny Lescio)

Vai quem quer. Muitos preferem se aglomerar na praia, outros comemoram a volta do futebol, muitos se aglomeram nos bancos e supermercados. (Gabrielly da Vitória)

Então daqui uns dias vão se aglomerar nos caminhões frigoríficos! (Alex Guim)

Eu que não vou, para mim não é essencial. Treino em casa... esperarei mais um pouquinho. (Cristiane Pena de Oliveira)

Eu não consigo nem andar de máscara, imagina fazer exercício. (Magda Tamanini)

Governo incoerente. Vai estudar, Casagrande. (Mariana Pianzoli)

Exigências inviáveis: jogada política do governo! Treine de máscara e passe mal! (José Aline Fonseca Areias)

Sinceramente, quem editou esse decreto é muito sem noção. Ou fizeram um decreto só para dizer que estão decretando algo... Mostra claramente não se ter noção das despesas que se tem em Abrir uma academia… (Michael Michael)

Não é serviço essencial! Desnecessário. As consequências virão depois! (Zeli Lucia Pinto Ferreira)

Permitiram a abertura com diversas exigências para que, quem se aventurar a abrir, ter gastos excessivos e pouco retorno. Além de, depois, culpar os empresários pelo aumento dos casos da Covid. Culparão as academias por não terem atendido às exigências. A questão principal é que ainda não é hora de relaxarmos as regras. A culpa será do governo por ter permitido e cedido à pressão do governo federal. (Renan Fantinato)