Absurda ou necessária? Leitores debatem opção "sem conversa" no Uber

Aplicativo do Uber vai permitir que usuário opte por não conversar com o motorista. Crédito: Uber/ Divulgação

Nesta semana, a Uber anunciou uma categoria de viagens que dá ao passageiro a opção de não conversar com o motorista. A funcionalidade Comfort, mais cara que a UberX, chega ao Brasil em novembro.



A empresa diz que adotou a função "sem conversa" após o retorno de usuários. O serviço também permite aos usuários personalizar outros itens, como a temperatura do ar-condicionado.

A convite de A Gazeta, a psicóloga Adriana Müller escreveu sobre as mudanças no artigo “Silêncio no Uber: Estamos perdendo a capacidade de conversar?” e convidou a uma reflexão: como nos mantermos humanos em um mundo tecnológico?

‘O ser humano é essencialmente um ser social que, ao interagir, cresce, amadurece e desenvolve habilidades sociomorais. E fazemos isso por meio da linguagem. Então, quando no mundo do consumo personalizado surge um aplicativo que sugere antecipar ‘conversa e temperatura’, cabe a pergunta: como foi que o ato de entrar em um carro e pedir que desligue o ar ou dizer que precisamos ficar em silêncio se tornou um dilema?”, questiona a psicóloga.

O artigo foi bastante debatido pelos leitores em nossas redes sociais. Confira alguns comentários:

Não gosto de conversa com o motorista. Não tira a atenção dele e fica mantida a minha privacidade. Se estou pagando pelo serviço, tenho o direito de ser atendida da maneira que eu queira. Precisa mesmo vir essa opção. Num dia desses, um motorista encheu minha paciência com os problemas de saúde da esposa dele. (Dinaura Machado)

★

Acredito que o artigo não quis dizer que você precisa ou é obrigada a conversar com o motorista. Ele chama a atenção para a dificuldade que as pessoas têm de se expressar, de dizer: “desculpa mas não estou a fim de conversar” ou “por favor, a temperatura do ar não está satisfatória”. Você não precisa ser psicólogo do motorista ou vice-versa. Cada dia que passa as pessoas sentem mais dificuldade de se expressar. (Joelma Monteiro)

★

Com cinco minutos de conversa você pode aliviar a depressão de uma pessoa. Não vejo problema nenhum em conversar com um motorista, mas, infelizmente, a sociedade está perdendo o contato humano, prefere seus amigos virtuais. Eu vim de um lugar onde damos bom dia até para um desconhecido, mas o povo hoje está tão estranho que nem “bom dia” responde. (Vania Casati)

★

Não é sobre capacidade de conversar, é sobre querer ou não, sobre estar num dia bom, estar ocupado no celular ou apenas querer aproveitar o percurso para pensar na vida. (Lucas Vit Rezende)

★

O que eu mais gosto na Uber é conversar com motorista. Sempre conheço uma pessoa diferente com história de vida diferente. É muito interessante. (Nina Rocha)

★

Mas, gente... em que mundo estamos! Isso está parecendo um precedente para aqueles que nem sequer têm educação de cumprimentar o outro. Cada vez mais o ser humano se isolando! (Angel Ferrari Batista)

★

Tem dias em que realmente não estamos afim de conversar. Eu olho a conversa que eles tentam ter com o passageiro como uma forma de fazer o passageiro se sentir à vontade, não sejam mal amados ao ponto de negar umas palavrinhas. (Lorena Mendonça)

★

Não, não estamos perdendo a capacidade de conversar, estamos nos protegendo de ter que ouvir conversas desagradáveis, sem sentido, sem conteúdo, repletas de julgamentos e de ponto de vista pessoal e em desacordo com o nosso. Infelizmente é o que mais se vê por aí. (Bob De Melo)

★

Uma conversa faz bem quando queremos conversar, mas há momentos em que tudo que queremos é o bendito silêncio e há motoristas que não percebem. Isso não significa uma perda de capacidade de conversar, apenas diz de um momento de solidão que a pessoa quer ter naquele instante. (Gizele Miranda)

★

Mundo estranho. Que mal tem em conversar com as pessoas? A gente pode ser luz na vida de muita gente em cinco minutos de conversa, assim como podem ser na nossa… depois ficam fazendo campanha de Setembro Amarelo nas redes sociais. A prevenção ao suicídio se dá principalmente por meio de conversas. (Tamiris Lemos)

★

Acho justa a nova funcionalidade. Se você está requisitando o serviço e paga por isso, o mínimo a que tem que ter direito de escolher é se quer o ar-condicionado ligado e em qual temperatura, além de se quer conversar ou não. Às vezes você só quer pegar o transporte quieto na sua, pensando na vida ou nos seus afazeres. Ninguém tem que ser obrigado a ficar puxando assunto com os outros. É muito inconveniente por sinal. Grande melhoria no app. (Iago Schreiffer)

★

Futuramente os requisitos para ser motorista de aplicativo serão ter formação em Psicologia e/ou Psiquiatria e ainda ter uma bola de cristal com estoque de bateria para adivinhar, entender e orientar em certos momentos... Isso é para certas pessoas. Já outras são uma benção, fazem o dia valer a pena. (Wagner Rengaw)

★

Este vídeo pode te interessar

Tem muita gente chata nessa vida. Elas vieram ao mundo e estão perdendo a viagem. (Paulo Andrews)

A Gazeta integra o Saiba mais