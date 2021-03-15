"A ignorância aliada ao vírus é fatal", diz leitora sobre avanço da pandemia

Drive-thru para vacinação de idosos no Rio Grande do Sul Crédito: Gustavo Vara

VAGAS EM HOSPITAIS

Casagrande confirma ocupação de UTIs em 90% e convoca reuniões para definir medidas (Cotidiano, 15/03). O Espírito Santo levou um ano para chegar perto de uma situação realmente crítica com relação à pandemia, isso se comparado com outros Estados, com denúncias de desvios de verba nas construções de hospitais de campanha, quase sempre inúteis, sistema de saúde colapsado (é geral, tá?), rios de dinheiro gastos sob orientação do governo federal na compra de medicamentos ineficazes e muitas aberrações apresentadas pelo mestre de cerimônia preferido da morte: o presidente da República. Durante esse ano de pandemia o Espírito Santo conseguiu gerir a crise de forma tão responsável que até atender pedido do Ministério da Saúde para receber pacientes de Estados colapsados pela irresponsabilidade e incompetência do próprio ministério chegou a fazer. Uma coordenação de crise sem nenhuma denúncia de corrupção contra o governo estadual e que só não foi mais eficiente por conta da luta diária dos negacionistas incentivados por Bolsonaro e até mesmo de gente que se diz contra Bolsonaro, mas age como seus seguidores, se aglomerando sem cuidados e sem pensar no próximo, nem quando se trata da própria mãe ou/e o pai. (Afonso Hipólito) . O Espírito Santo levou um ano para chegar perto de uma situação realmente crítica com relação à pandemia, isso se comparado com outros Estados, com denúncias de desvios de verba nas construções de hospitais de campanha, quase sempre inúteis, sistema de saúde colapsado (é geral, tá?), rios de dinheiro gastos sob orientação do governo federal na compra de medicamentos ineficazes e muitas aberrações apresentadas pelo mestre de cerimônia preferido da morte: o presidente da República. Durante esse ano de pandemia o Espírito Santo conseguiu gerir a crise de forma tão responsável que até atender pedido do Ministério da Saúde para receber pacientes de Estados colapsados pela irresponsabilidade e incompetência do próprio ministério chegou a fazer. Uma coordenação de crise sem nenhuma denúncia de corrupção contra o governo estadual e que só não foi mais eficiente por conta da luta diária dos negacionistas incentivados por Bolsonaro e até mesmo de gente que se diz contra Bolsonaro, mas age como seus seguidores, se aglomerando sem cuidados e sem pensar no próximo, nem quando se trata da própria mãe ou/e o pai.

Beirando o colapso. E o que vimos ontem foram centenas de bolsonaristas sem empatia, compaixão e respeito por ninguém pedindo pra não se fazer nada. Deixar morrer muita gente. (Paulo Cesar S. Neves)

Infelizmente a desinformação e a ignorância pregada por nosso presidente incentiva as pessoas a desacreditar na doença e na importância do uso de máscaras e do distanciamento social. Preciso trabalhar, então trabalho… mas não concordo com a volta às aulas, acho que estão brincando com a vida das pessoas. E não concordo com os cultos nas igrejas. Sou cristão, mas acho que não precisamos ir ao templo para ter nossa fé. Neste momento, estou fazendo apenas o necessário, evito sair de casa para qualquer coisa que não seja obrigatório. Já perdi amigos, não quero perder parentes ou até mesmo minha vida, mas parece que a ignorância pregada pelo nosso presidente só desaparece das pessoas quando ela perde alguma pessoa querida, infelizmente. A doença é séria, vamos tratar tomar nossos cuidados. Não é momento de oba-oba. (Fagner Ferraz)

Lamentável isso. A humanidade ainda acha que é brincadeira, nega a doença, isso porque ainda não perderam um ente querido para saber a dor e o sofrimento que é ver um dos seus sofrendo e morrendo. Que a humanidade seja menos São Tomé e creia mais. Não só crer depois de ver um dos seus doentes ou mortos. Que possam ter mais consciência e amor ao próximo. (Valquíria Bezerra)

MORTE DE PROFESSORA

Após internação, professora de Vitória morre vítima da Covid-19 (Obituário, 15/03). E depois dizem estar seguindo o protocolo. Um dos protocolos é simplesmente o profissional com mais de 60 anos trabalhar remotamente, mas a ela foi negado esse direito e morreu! Vocês, pais, estão sendo iludidos quanto aos protocolos e à segurança de ir à escola. Não existe segurança alguma! A biossegurança já cita que em casos de pandemia deve-se evitar estarmos juntos. Precisamos do isolamento social, escola não é lugar de isolamento, nem bares abertos, nem restaurantes, nem igrejas. Qual o tamanho da sua indignação? Quantos profissionais da educação mais vão morrer? São vários infectados e indo trabalhar mesmo assim, porque não saiu o resultado do exame. (Brisa Gonzalez) . E depois dizem estar seguindo o protocolo. Um dos protocolos é simplesmente o profissional com mais de 60 anos trabalhar remotamente, mas a ela foi negado esse direito e morreu! Vocês, pais, estão sendo iludidos quanto aos protocolos e à segurança de ir à escola. Não existe segurança alguma! A biossegurança já cita que em casos de pandemia deve-se evitar estarmos juntos. Precisamos do isolamento social, escola não é lugar de isolamento, nem bares abertos, nem restaurantes, nem igrejas. Qual o tamanho da sua indignação? Quantos profissionais da educação mais vão morrer? São vários infectados e indo trabalhar mesmo assim, porque não saiu o resultado do exame.

Professores e motoristas de ônibus que são obrigados a trabalhar "para a economia girar" deveriam ter prioridade na vacinação, assim como os médicos e demais profissionais de saúde. (Fabio Martins)

Meus sentimentos a toda a família! Isso mostra os riscos que professores e alunos correm com aulas presenciais, misericórdia, Senhor . O governo tem que rever esse protocolo, pois não está correto! (Silvana Cavalcante)

Professora exemplar… tive a sorte tê-la como professora do meu filho e amiga de alguns trabalhos, pessoa forte e companheira. A educação perde uma profissional que lutava pelos seus alunos. (Leila Penna)

Meus sinceros sentimentos a toda família e amigos. Enquanto o brasileiro não se conscientizar como cidadão que se trata de uma pandemia mundial e não fizer a sua parte, de precaução (usar máscaras, higienizar-se, sair de casa somente para o necessário, evitar aglomerações, cumprir o distanciamento, não fazer festinhas em casa com parentes e amigos e o mais imprescindível, não aliar o vírus à política e aos políticos), a carnificina no Brasil não terá fim. Peço a Deus para ter misericórdia da minha família e das pessoas que fazem a sua parte como cidadãos, se precavendo e respeitando as regras e a vida do outro. A ignorância aliada ao vírus é fatal. (Andra Martini)

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Nenhum profissional da saúde eticamente responsável pela defesa da saúde e da vida irá defender ou fazer parte desse desgoverno irresponsável. (Igor Siqueira)

Não vai ficar nenhum com competência técnica, com conhecimento adequado em saúde. Eles querem alguém que defenda as ideias negacionistas. (Solange Bolsanelo)

Seria ótimo ter pelo menos uma pessoa capacitada com conhecimentos técnicos nesse governo de lixo! (Marcos Antônio)

Claro que não vai ser nomeada. Todos que pensam, são rechaçados por este desgoverno. Só fica quem diz amém para as loucuras do negacionista. (Thiago Tavares)

MANIFESTAÇÕES

Apoiadores fazem carreata pró-Bolsonaro em Vila Velha (Cotidiano, 14/03). Enquanto os governantes do mundo todo estão adotando o lockdown para tentar salvar vidas, no Brasil ocorre uma incitação da população contra os governadores e prefeitos que corajosamente adotam essa impopular medida. (Robson Alves Machado) . Enquanto os governantes do mundo todo estão adotando o lockdown para tentar salvar vidas, no Brasil ocorre uma incitação da população contra os governadores e prefeitos que corajosamente adotam essa impopular medida.

Infelizmente a conta vai chegar e não será somente para esses cretinos. (Wanessa Soares)

Aposto que a maioria desses malucos fazem parte do grupo que não respeitou as normas de prevenção e agora que o caos está instalado recomeçam o mimimi. Vão para as ruas pedir por vacinas, seus malucos. (Zenith Custodio)

Vergonha! Que país é esse?!? Está morrendo uma pessoa a cada 36 segundos, e esse povo vai apoiar o pior dos desgovernos! Pior, em pleno aumento de casos de Covid na cidade! Vergonha! Vergonha! (Andrea Valdetaro)

Que isso? Passeata contra o aumento de preços dos alimentos, dos combustíveis? População exigindo celeridade na compra e distribuição das vacinas??? Se for isso, Ok. É o que mais precisamos neste momento. Mas, infelizmente, não é. Estão apoiando os inúmeros erros deste desgoverno. (Fabrício Marques Concilher)

Já somos o epicentro da pandemia no mundo e esse povo não está satisfeito, quanta ignorância! (Paulo Cesar Tonette)

DESRESPEITO

Casagrande condena manifestações na porta da casa de sua mãe (Política, 14/03). Que falta de respeito. O governador está fazendo um trabalho muito bom. Outra que falta de bom senso e respeito é ir para a porta da idosa fazer manifestação. Será que esse povo não tem mãe? (Penha Abreu) . Que falta de respeito. O governador está fazendo um trabalho muito bom. Outra que falta de bom senso e respeito é ir para a porta da idosa fazer manifestação. Será que esse povo não tem mãe?

Repugnante, desrespeitosa e desumana uma atitude dessas! Isso é coisa de gente ignorante e sem educação que não tem discernimento do momento que estamos vivendo! Total solidariedade à família do governador! (Andrea Valdetaro)

O maior legado de Bolsonaro é a falta de empatia. Nenhuma surpresa essa atitude de seus apoiadores ou de pessoas que querem continuar a ser enganadas por Bolsonaro. (Marcelo Mendes)

Que falta de respeito com uma idosa. Por isso que aquele deputado foi preso por não respeitar os direitos dos outros. Se o governador estiver errado, que a Justiça cobre dele, não vocês em bando indo cobrar da mãe dele, uma idosa. Isso me causa nojo! (Vitalino Santana)

O governador Renato Casagrande e seus familiares foram alvos de uma ação absurda e desumana. Os líderes e organizadores dessa ação covarde devem explicações às autoridades, instituições democráticas e à sociedade capixaba! (Pablo Lira)