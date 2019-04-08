Universidade vai apurar caso de capixaba que ofendeu americana

Capixaba Lorenzo Catto, 19, causa polêmica nas redes sociais após insultar mulher em vídeo Crédito: Reprodução

constrangeu uma mulher e causou polêmica nas redes sociais na última semana. A instituição declarou que está investigando o ocorrido e que vai tomar as devidas providências. A Universidade da Carolina do Sul (UofSC) informou nesta segunda-feira (8) que tomou conhecimento do caso em que um capixaba, identificado como Lorenzo Avanzi, de 19 anos,na última semana. A instituição declarou que está investigando o ocorrido e que vai tomar as devidas providências.

O caso ganhou grande repercussão nacionalmente após o youtuber Felipe Neto publicar as imagens do capixaba nas redes sociais, no último sábado (6), em que Lorenzo aparece assediando uma moça que não entende português.

Nas imagens, Lorenzo aparece dirigindo, enquanto grava um vídeo dizendo: "Essa aqui é a vadia que eu vou comer hoje". A jovem esconde o rosto. Lorenzo pede, insistentemente, em inglês, para a mulher dizer oi. Novamente, profere xingamentos. "Fala oi, vagabunda". O capixaba termina o vídeo chamando a moça de desgraçada.

VEJA TWEETS

A partir da viralização do vídeo, internautas começaram a enviar mensagens para a Universidade da Carolina do Suc (UofSC), onde o agressor estuda e atua como goleiro do time.

ESTADOS UNIDOS

Lorenzo está nos Estados Unidos desde 2017 e, no Brasil, passou pela Next Academy, que atua na área de programas esportivos e educacionais. No entanto, o coordenador da Next no Espírito Santo, Luiz Guilherme Stein, esclarece que o atleta não possui mais ligação com a empresa.

"A Next apenas prepara os jogadores com a parte atlética e o inglês. Desde 2017, quando embarcou para os EUA, o Lorenzo não possui mais vínculo com a empresa. Pessoalmente, reprovo a atitude dele".

Stein afirma, ainda, que nunca imaginou que o goleiro fosse capaz de ter essa atitude. "Enquanto esteve com a gente, ele foi um garoto aplicado e estudioso", declara.

OUTRO LADO

A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com o estudante, que disse que responderia os questionamentos. Lorenzo enviou a nota abaixo.

Veja na íntegra

"Caros amigos e familiares

Venho através desta nota me desculpar publicamente pelo comportamento que tive no último final de semana e por minhas falas no vídeo que vieram a público neste 5 de abril de 2019.

Reconheço que minha atitude foi errada e tenho ciência de que fui desrespeitoso e egoísta. Já pedi, inclusive, perdão à moça que aparece no vídeo e estou envergonhado com a repercussão que tudo isso ganhou. De modo algum essa atitude reflete os valores por mim aprendidos em meu país, na minha família e nas escolas onde estudei.

Estou profundamente arrependido e espero ser perdoado não só pela jovem e seus familiares, mas também pelos meus familiares, amigos e instituição de ensino onde hoje estudo.

Tive uma atitude injustificável e que já é motivo de grande aprendizado para mim: eu não tinha o direito de desrespeitar e destratar uma mulher. Esse tipo de comportamento nunca foi e nunca deverá ser aceito.

Peço perdão pelo meu erro!