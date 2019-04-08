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Carolina do Sul

Universidade vai apurar caso de capixaba que ofendeu americana

Lorenzo Avanzi, de 19 anos, gravou um vídeo que viralizou nas redes sociais na última semana; nas imagens, ele aparece ofendendo uma moça que não entende o português. "Fala oi, vagabunda", diz o capixaba no vídeo

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 20:16

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

08 abr 2019 às 20:16
Capixaba Lorenzo Catto, 19, causa polêmica nas redes sociais após insultar mulher em vídeo Crédito: Reprodução
A Universidade da Carolina do Sul (UofSC) informou nesta segunda-feira (8) que tomou conhecimento do caso em que um capixaba, identificado como Lorenzo Avanzi, de 19 anos, constrangeu uma mulher e causou polêmica nas redes sociais na última semana. A instituição declarou que está investigando o ocorrido e que vai tomar as devidas providências.
O caso ganhou grande repercussão nacionalmente após o youtuber Felipe Neto publicar as imagens do capixaba nas redes sociais, no último sábado (6), em que Lorenzo aparece assediando uma moça que não entende português.
> Capixaba pede desculpas por comportamento com americana
Nas imagens, Lorenzo aparece dirigindo, enquanto grava um vídeo dizendo: "Essa aqui é a vadia que eu vou comer hoje". A jovem esconde o rosto. Lorenzo pede, insistentemente, em inglês, para a mulher dizer oi. Novamente, profere xingamentos. "Fala oi, vagabunda". O capixaba termina o vídeo chamando a moça de desgraçada.
VEJA TWEETS
A partir da viralização do vídeo, internautas começaram a enviar mensagens para a Universidade da Carolina do Suc (UofSC), onde o agressor estuda e atua como goleiro do time.
ESTADOS UNIDOS
Lorenzo está nos Estados Unidos desde 2017 e, no Brasil, passou pela Next Academy, que atua na área de programas esportivos e educacionais. No entanto, o coordenador da Next no Espírito Santo, Luiz Guilherme Stein, esclarece que o atleta não possui mais ligação com a empresa.
"A Next apenas prepara os jogadores com a parte atlética e o inglês. Desde 2017, quando embarcou para os EUA, o Lorenzo não possui mais vínculo com a empresa. Pessoalmente, reprovo a atitude dele".
Stein afirma, ainda, que nunca imaginou que o goleiro fosse capaz de ter essa atitude. "Enquanto esteve com a gente, ele foi um garoto aplicado e estudioso", declara.
OUTRO LADO
A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com o estudante, que disse que responderia os questionamentos. Lorenzo enviou a nota abaixo.
Veja na íntegra
"Caros amigos e familiares
Venho através desta nota me desculpar publicamente pelo comportamento que tive no último final de semana e por minhas falas no vídeo que vieram a público neste 5 de abril de 2019.
Reconheço que minha atitude foi errada e tenho ciência de que fui desrespeitoso e egoísta. Já pedi, inclusive, perdão à moça que aparece no vídeo e estou envergonhado com a repercussão que tudo isso ganhou. De modo algum essa atitude reflete os valores por mim aprendidos em meu país, na minha família e nas escolas onde estudei.
Estou profundamente arrependido e espero ser perdoado não só pela jovem e seus familiares, mas também pelos meus familiares, amigos e instituição de ensino onde hoje estudo.
Tive uma atitude injustificável e que já é motivo de grande aprendizado para mim: eu não tinha o direito de desrespeitar e destratar uma mulher. Esse tipo de comportamento nunca foi e nunca deverá ser aceito.
Peço perdão pelo meu erro!
Lorenzo Avanzi Catto"

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