Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Ronaldo Jacaré retorna ao peso-médio e encara Uriah Hall no UFC 249
MMA

Ronaldo Jacaré retorna ao peso-médio e encara Uriah Hall no UFC 249

Capixaba decide voltar à sua categoria original e vai enfrentar o jamaicano conhecido como 'Homem Ambulância'. Duelo acontece em abril, nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2019 às 21:00

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 21:00

Ronaldo Jacaré encara o jamaicano Uriah Hall no UFC 249 Crédito: UFC e MMA Junkie.com
Depois de fazer apenas uma luta na categoria dos meio-pesados (até 93 kg), o capixaba Ronaldo Jacaré decidiu retornar à sua divisão habitual, a dos pesos-médios (até 84 kg), e vai encarar o jamaicano Uriah Hall, no UFC 249, marcado para 18 de abril, no Brooklyn, Estados Unidos. A informação foi publicada primeiro pelo site "ESPN.com".
O lutador brasileiro, de 40 anos, foi derrotado em novembro pelo polonês Jan Blachowicz, por decisão dividida. A luta era a estreia de Jacaré na categoria de cima. Porém, buscando se recuperar de dois revezes em sequência (também derrotado por Jack Hermansson em abril), o capixaba volta ao peso no qual foi campeão no Strikeforce, além de acumular nove vitórias no UFC (26-8 e 1 No Contest no MMA).
Já Uriah Hall vem em boa fase, com três vitórias em suas últimas quatro lutas, inclusive tendo vencido o brasileiro Antônio Carlos "Cara de Sapato", por decisão dividida em setembro. Vice-campeão do reality show "The Ultimate Fighter 17", onde ficou conhecido pelo apelido de "Homem Ambulância", pela maneira que nocauteava os seus adversários, Hall tem no UFC um cartel razoável, com sete triunfos e sete revezes (15-9 no MMA).
Até o momento apenas dois combates foram confirmados para o UFC 249. Além de Ronaldo Jacaré x Uriah Hall, também foi marcada a defesa de cinturão do campeão peso-leve, o russo Khabib Nurmagomedov diante do americano Tony Ferguson, como luta principal do evento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados