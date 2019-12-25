Ronaldo Jacaré retorna ao peso-médio e encara Uriah Hall no UFC 249

Ronaldo Jacaré encara o jamaicano Uriah Hall no UFC 249 Crédito: UFC e MMA Junkie.com

Depois de fazer apenas uma luta na categoria dos meio-pesados (até 93 kg), o capixaba Ronaldo Jacaré decidiu retornar à sua divisão habitual, a dos pesos-médios (até 84 kg), e vai encarar o jamaicano Uriah Hall, no UFC 249, marcado para 18 de abril, no Brooklyn, Estados Unidos. A informação foi publicada primeiro pelo site "ESPN.com".

O lutador brasileiro, de 40 anos, foi derrotado em novembro pelo polonês Jan Blachowicz, por decisão dividida. A luta era a estreia de Jacaré na categoria de cima. Porém, buscando se recuperar de dois revezes em sequência (também derrotado por Jack Hermansson em abril), o capixaba volta ao peso no qual foi campeão no Strikeforce, além de acumular nove vitórias no UFC (26-8 e 1 No Contest no MMA).

Já Uriah Hall vem em boa fase, com três vitórias em suas últimas quatro lutas, inclusive tendo vencido o brasileiro Antônio Carlos "Cara de Sapato", por decisão dividida em setembro. Vice-campeão do reality show "The Ultimate Fighter 17", onde ficou conhecido pelo apelido de "Homem Ambulância", pela maneira que nocauteava os seus adversários, Hall tem no UFC um cartel razoável, com sete triunfos e sete revezes (15-9 no MMA).