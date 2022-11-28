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Copa do Mundo 2022

Rodada final da fase de grupos da Copa terá jogos simultâneos às 12h e às 16h

Nesta terça (29), jogam seleções dos Grupos A e B; Brasil entra em campo na próxima sexta contra Camarões, às 16h, mesmo horário de Sérvia x Suíça
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2022 às 19:41

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 19:41

SÃO PAULO, SP - Chegou ao fim nesta segunda-feira (28) a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar. A partir desta terça (29), muda a rotina de jogos, que definirão os classificados às oitavas de final.
Não há mais partidas às 7h (de Brasília), apenas às 12h e às 16h, sendo que em cada um desses horários serão realizados dois confrontos do mesmo grupo, para que não haja favorecimento a alguma seleção.
Casemiro comemora após marcar seu gol durante partida contra Suíça
Brasil, já classificado, volta a campa na próxima sexta (2), às 16h, para enfrentar Camarões Crédito: HASSAN AMMAR/AP
Assim, os jogos das 12h desta terça serão do Grupo A. Líder com 4 pontos, a Holanda encara o lanterna e já eliminado Qatar, enquanto o Equador, segundo, com os mesmos 4, decide a outra vaga com Senegal, que tem 3. O vencedor deste último duelo se classifica ao mata-mata.
Os confrontos das 16h serão do Grupo B, em que todas as seleções ainda têm chances de classificação. Com 4 pontos, a Inglaterra é que está em melhor posição, uma vez que enfrenta o lanterna País de Gales, que somou apenas 1 ponto. O outro confronto será entre Irã (segundo, com 3 pontos) e Estados Unidos (terceiro, com 2).

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Quarta-feira (30) 
  • 12h - Tunísia x França (Grupo D) 
  • 12h - Austrália x Dinamarca (Grupo D) 
  • 16h - Polônia x Argentina (Grupo C) 
  • 16h - Arábia Saudita x México (Grupo C)
Quinta-feira (1º) 
  • 12h - Croácia x Bélgica (Grupo F) 
  • 12h - Canadá x Marrocos (Grupo F) 
  • 16h - Japão x Espanha (Grupo E) 
  • 16h - Costa Rica x Alemanha (Grupo E)
Sexta-feira (2)
  • 12h - Coreia do Sul x Portugal (Grupo H) 
  • 12h - Gana x Uruguai (Grupo H) 
  • 16h - Camarões x Brasil (Grupo G) 
  • 16h - Sérvia x Suíça (Grupo G)

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