Rodada final da fase de grupos da Copa terá jogos simultâneos às 12h e às 16h

SÃO PAULO, SP - Chegou ao fim nesta segunda-feira (28) a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar. A partir desta terça (29), muda a rotina de jogos, que definirão os classificados às oitavas de final.

Não há mais partidas às 7h (de Brasília), apenas às 12h e às 16h, sendo que em cada um desses horários serão realizados dois confrontos do mesmo grupo, para que não haja favorecimento a alguma seleção.

Brasil, já classificado, volta a campa na próxima sexta (2), às 16h, para enfrentar Camarões Crédito: HASSAN AMMAR/AP

Assim, os jogos das 12h desta terça serão do Grupo A. Líder com 4 pontos, a Holanda encara o lanterna e já eliminado Qatar, enquanto o Equador, segundo, com os mesmos 4, decide a outra vaga com Senegal, que tem 3. O vencedor deste último duelo se classifica ao mata-mata.

Os confrontos das 16h serão do Grupo B, em que todas as seleções ainda têm chances de classificação. Com 4 pontos, a Inglaterra é que está em melhor posição, uma vez que enfrenta o lanterna País de Gales, que somou apenas 1 ponto. O outro confronto será entre Irã (segundo, com 3 pontos) e Estados Unidos (terceiro, com 2).

Quarta-feira (30)

12h - Tunísia x França (Grupo D)

12h - Austrália x Dinamarca (Grupo D)

16h - Polônia x Argentina (Grupo C)

16h - Arábia Saudita x México (Grupo C)

Quinta-feira (1º)

12h - Croácia x Bélgica (Grupo F)

12h - Canadá x Marrocos (Grupo F)

16h - Japão x Espanha (Grupo E)

16h - Costa Rica x Alemanha (Grupo E)