Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/08/2026

Nesta terça-feira, o movimento dos astros levará os nativos a refletirem sobre relacionamentos, finanças, trabalho e projetos pessoais. Inclusive, o dia favorecerá o autoconhecimento, a organização das prioridades e a compreensão de padrões que precisam ser transformados. Para isso, contudo, será necessário agir com calma, respeitar opiniões diferentes e evitar decisões impulsivas. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as influências astrológicas da melhor forma!