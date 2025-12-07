Hegemonia

Rayssa Leal domina final em SP e conquista o tetra na liga mundial de skate

A brasileira liderou a final de ponta a ponta, mantendo a regularidade com notas acima de 8, neste domingo (7), no Ginásio do Ibirapuera

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 13:56

Rayssa Leal é a primeira tetracampeã da Liga Mundial de Skate Street (SLS) Crédito: Pablo Vaz/SLS

SÃO PAULO - Rayssa Leal se tornou a primeira e única tetracampeã da Liga Mundial de Skate Street, a Street League Skateboarding (SLS), ao vencer o Super Crown neste domingo (7), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

A brasileira liderou a final de ponta a ponta, manteve a regularidade com notas acima de 8,0 – alcançou um 8,3 já na primeira volta – enquanto as rivais acumularam erros. Ela é a maior vencedora de sua geração, depois de alcançar feito inédito entre homens e mulheres.

"Não tenho palavras para expressar meus sentimentos. Em Paris, não passei para a final. Era a meta do ano. Estou feliz. É algo sobrenatural", disse a jovem de 17 anos.

A dona de 26 vitórias internacionais revelou que disputou a final com uma proteção no joelho. "Caí, bati a cabeça e virei um pouco o joelho no treino. Acordei melhor e estava feliz de competir, mesmo um pouco machucada. Nada muito preocupante", afirmou Rayssa Leal ao canal SporTV.

Sentindo-se em casa diante de um público de dez mil pessoas, a maranhense ampliou sua lista de conquistas. Ela é vice-campeã olímpica nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, e bronze nos Jogos de Paris-2024. Também foi campeã mundial no World Skate Games de 2022 e 2024.

Rayssa liderou a final desde a fase inicial, quando cada atleta dá duas voltas de 45 segundos. Depois de uma volta que alcançou 8,3, a brasileira assumiu a ponta ao superar a australiana Chloe Covell por um décimo. A liderança deu tranquilidade para a única representante do Brasil na fase decisiva, quando as atletas tentam cinco tentativas de manobras individuais.

Na etapa final, Rayssa foi perfeita logo na primeira manobra e manteve a liderança depois de Covell ter errado suas primeiras tentativas. A australiana começou a se recuperar a partir da terceira manobra, quando alcançou 8,8. Antes de sua última manobra, Rayssa já tinha o título assegurado.

As quatro japonesas que completaram a final tiveram dificuldade no início e só começaram a pressionar com manobras sem erros na fase final. Mas não conseguiram tirar a diferença para Rayssa. A primeira a se recuperar foi Liz Akama, que conseguiu 8,0 em sua segunda tentativa. Yumeka Oda, campeã do mundo, conseguiu uma nota 9,0.

A japonesa Coco Yoshizawa, atual campeã olímpica e que havia se classificado em primeiro lugar nas classificatórias, teve quedas em suas duas primeiras voltas e não conseguiu se recuperar, abrindo caminho para o quarto título mundial de Rayssa Leal no skate.

