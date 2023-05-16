"Quero as Olimpíadas de Paris", diz capixaba Geovanna Santos

Aos 21 anos e com uma rotina intensa de treinos, a ginasta capixaba Geovanna Santos vê os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, como o sonho da carreira. A pouco mais de um ano do início da competição, a atleta nascida em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, agora tem o Ginásio de Ginástica Rítmica e Artística Eduarda Mello Queiroz Rodrigues Pinho, em Vitória, como a fábrica do seu sonho. O local de treino de Geovana fica no Complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho, um dos pontos onde vai acontecer o Estação Esporte nos dias 27 e 28 de maio.
A próxima edição dos jogos deve ser a última participação de Geovanna em Olímpiadas, segundo ela mesma. O sonho, se concretizado, seria a segunda edição de Olimpíada da capixaba, que competiu pela equipe brasileira da ginástica rítmica de conjunto nos Jogos de Tóquio, em 2021. O Brasil ficou na 12ª colocação entre as 14 seleções participantes. Agora o sonho é outro: Geovanna Santos quer participar dos Jogos Olímpicos na modalidade individual, formato que treina desde a infância.
"O meu sonho sempre foi estar na seleção. O conjunto já me fez crescer muito, mas como fiz individual a vida toda, o objetivo é disputar o individual. Não descarto qualquer situação, mas o meu desejo hoje é o individual", afirmou.
"Eu quero Paris, quero fazer minha última Olimpíada. E depois disso vou seguir meus outros planos, encerro minha carreira como atleta. Não vou largar o esporte, mas curso fisioterapia e pretendo ajudar as novas gerações com o conhecimento adquirido ao longo dos anos. Quero seguir novos caminhos depois de 2024"
A ginasta é beneficiária do Bolsa Atleta, valor pago pelo Governo do Estado, há quase dez anos. Segundo ela, o valor destinado mensalmente pelo poder público aos atletas proporciona um maior desenvolvimento das habilidades e permite que os capixabas consigam viajar para competições estaduais e nacionais.
A ginasta treina desde 2010 em um dos ginásios do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, localizado no bairro Bento Ferreira, em Vitória, ao lado da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer. Os treinos acontecem de segunda a sábado, em Vitória, o que exige de Geovanna que saia de Vila Velha, onde mora com a família.
Os sacrifícios ao longo da carreira envolveram venda de docinhos, venda de rifa e até pedidos em grandes comércios. O que, segundo a atleta, valeu a pena. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Geovanna Santos contou sobre os desafios da carreira, os sonhos e o que espera do próximo ano, período que compreende o chamado "ciclo olímpico".
Atleta Geovanna Santos treina em ginásio de Vitória
"O caminho é bem longo. É preciso estar preparado fisicamente e mentalmente. E eu faria tudo de novo, sem mudar nada. O que Deus colocou no meu caminho foi para crescer muito mais. Para se manter nesse esporte é preciso batalhar bastante", contou.
Local de treinamento de Geovanna será aberto ao público em evento no dia 27
O Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, em Vitória, é um dos quatro pontos selecionados para o programa Estação Esporte. No próximo dia 27, o público em geral poderá ter acesso a espaços antes apenas destinados a atletas de alto rendimento.
Programação do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho
- Taekwondo (apresentação de atletas) - Ginásio de Lutas, das 8h às 18h
- Vôlei de praia (livre para o público) - Quadra de areia, das 10h30 às 12h
- Futevôlei (livre para o público) - Quadra de areia, das 13h às 17h
- Aulão de ritmos (livre para o público) - Área externa, das 9h às 14h
- Atividades lúdicas e recreação (livre para o público) - Área externa, durante todo o dia
*Programação provisória e sujeita a alterações.