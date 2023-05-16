"Quero as Olimpíadas de Paris", diz capixaba Geovanna Santos

A ginasta capixaba Geovanna Santos, de 21 anos Crédito: Fernando Madeira

"O meu sonho sempre foi estar na seleção. O conjunto já me fez crescer muito, mas como fiz individual a vida toda, o objetivo é disputar o individual. Não descarto qualquer situação, mas o meu desejo hoje é o individual", afirmou.

Geovanna Santos tem tatuado na pele a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Fernando Madeira

"Eu quero Paris, quero fazer minha última Olimpíada. E depois disso vou seguir meus outros planos, encerro minha carreira como atleta. Não vou largar o esporte, mas curso fisioterapia e pretendo ajudar as novas gerações com o conhecimento adquirido ao longo dos anos. Quero seguir novos caminhos depois de 2024" Geovanna Santos - Ginasta capixaba

A ginasta é beneficiária do Bolsa Atleta, valor pago pelo Governo do Estado , há quase dez anos. Segundo ela, o valor destinado mensalmente pelo poder público aos atletas proporciona um maior desenvolvimento das habilidades e permite que os capixabas consigam viajar para competições estaduais e nacionais.

A ginasta treina desde 2010 em um dos ginásios do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, localizado no bairro Bento Ferreira, em Vitória, ao lado da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer. Os treinos acontecem de segunda a sábado, em Vitória, o que exige de Geovanna que saia de Vila Velha, onde mora com a família.

Os sacrifícios ao longo da carreira envolveram venda de docinhos, venda de rifa e até pedidos em grandes comércios. O que, segundo a atleta, valeu a pena. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Geovanna Santos contou sobre os desafios da carreira, os sonhos e o que espera do próximo ano, período que compreende o chamado "ciclo olímpico".

Atleta Geovanna Santos treina em ginásio de Vitória

"O caminho é bem longo. É preciso estar preparado fisicamente e mentalmente. E eu faria tudo de novo, sem mudar nada. O que Deus colocou no meu caminho foi para crescer muito mais. Para se manter nesse esporte é preciso batalhar bastante", contou.

Local de treinamento de Geovanna será aberto ao público em evento no dia 27

O Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, em Vitória, é um dos quatro pontos selecionados para o programa Estação Esporte. No próximo dia 27, o público em geral poderá ter acesso a espaços antes apenas destinados a atletas de alto rendimento.

Programação do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho

Taekwondo (apresentação de atletas) - Ginásio de Lutas, das 8h às 18h

Vôlei de praia (livre para o público) - Quadra de areia, das 10h30 às 12h

Futevôlei (livre para o público) - Quadra de areia, das 13h às 17h

Aulão de ritmos (livre para o público) - Área externa, das 9h às 14h

Atividades lúdicas e recreação (livre para o público) - Área externa, durante todo o dia

