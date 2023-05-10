Da areia aos ginásios: conheça o complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho

O Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, localizado no bairro Bento Ferreira, em Vitória, é um dos quatro pontos selecionados para o programa Estação Esporte, marcado para o dia 27 de maio. O complexo esportivo é voltado para atletas e paratletas de alto rendimento durante o ano, inclusive com capixabas que disputaram competições internacionais e até Olimpíadas em anos anteriores.
O espaço, que conta com quatro ginásios, uma academia equipada, refeitório e dormitório para atletas, fica no mesmo local que a sede administrativa da Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo. O Centro de Treinamento é vizinho do Estádio Salvador Costa, onde o Vitória Futebol Clube manda seus jogos por campeonatos estaduais e nacionais.
A gestão de ocupação do Centro de Treinamento é da Sesport, porém as Federações Capixabas contribuem, de forma compartilhada, a organização. As federações apresentam as demandas dos seus atletas e paratletas para ocupação dos ginásios e da academia e, a partir do cruzamento dessas informações, são construídos os cronogramas e os agendamentos.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, valorizou o Centro de Treinamento e prometeu melhorar ainda mais a estrutura do local nos próximos anos.
"O Centro de Treinamento é um complexo esportivo voltado para atletas e paratletas de alto rendimento. Eles representam o Estado, por isso o objetivo do local é contribuir para a capacitação dos atletas. Isso faz com que o Espírito Santo esteja em destaque no Brasil e no mundo", afirmou Nunes.
Conheça o complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho
Foram investidos R$ 6.108.151,76 na reforma, ampliação, modernização do espaço entregue à comunidade esportiva em julho de 2016.
Jayme Navarro de Carvalho, que dá nome ao centro de treinamento, é considerado um coringa para o esporte capixaba, pois praticou basquete, futsal, vôlei e waterpolo, modalidade em que conquistou o bicampeonato estadual pelo Clube de Regatas Saldanha da Gama, nos anos de 1940 e 1941. Mas ganhou destaque mesmo foi no remo, pela mesma instituição, entre os anos de 1947 e 1958, quando chegou a se sagrar vice-campeão brasileiro, além de conquistar medalhas em diversos torneios estaduais. Além de contribuir muito com o esporte por meio da prática, Jayme Navarro de Carvalho também dá nome à Lei Municipal nº 3.746, de 11 de setembro de 1991, criada em apoio ao esporte capixaba.
No Centro de Treinamento são desenvolvidas sete modalidades olímpicas: vôlei de praia, vôlei, handebol, ginástica rítmica, taekwondo, judô e caratê; e três paralímpicas: basquete de cadeiras de rodas, bocha e rugby de cadeira de rodas.
"O Estação Esporte permite que a comunidade e pessoas já federadas participem de esportes em centros de treinamento. É uma iniciativa importante para reunir a comunidade, de acordo com o que a secretaria se propõe, pensando no alto rendimento, mas também na formação das pessoas "
Programação do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho
- Taekwondo (apresentação de atletas) - Ginásio de Lutas, das 8h às 18h
- Vôlei de praia (livre para o público) - Quadra de areia, das 10h30 às 12h
- Futevôlei (livre para o público) - Quadra de areia, das 13h às 17h
- Aulão de ritmos (livre para o público) - Área externa, das 9h às 14h
- Atividades lúdicas e recreação (livre para o público) - Área externa, durante todo o dia
*Programação provisória e sujeita a alterações.
CONHEÇAS OS ESPAÇOS DO CENTRO DE TREINAMENTO EM VITÓRIA
01
Ginásio Poliesportivo Paulo Valiate Pimenta
O ginásio principal do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho oferece espaço para prática de futebol de salão e handebol. Além das duas modalidades principais, há também possibilidade de prática de vôlei e basquete.
02
Academia
A academia é destinada exclusivamente aos atletas e paratletas federados do Espírito Santo. O espaço conta com dezenas de equipamentos de musculação e centenas de itena para práticas de exercícios.
03
Ginásio Poliesportivo Audifax Barreto
O segundo ginásio do Centro de Treinamento é destinado para o basquete, basquete em cadeira de rodas, além do vôlei.
04
Refeitório e dormitório
O espaço conta com espaço para 48 pessoas dormirem, além do local para alimentação. Há banheiros destinados exclusivamente para os atletas que ocupam o espaço.
05
Ginásio de Ginástica Rítmica e Artística Eduarda Mello Queiroz Rodrigues Pinho
O ginásio é voltado para a prática de ginástica rítmica e artística de atletas do Espírito Santo.
06
Ginásio de Lutas Algênio Moreira de Barros
O ginásio localizado ao lado das quadras de areia é destinado para diversas lutas.
07
Quadras de areia
As quadras são destinadas para futevôlei e vôlei de praia.