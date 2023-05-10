Da areia aos ginásios: conheça o complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho

Ginásio de Ginástica Rítmica e Artística Eduarda Mello Queiroz Rodrigues Pinho recebe atletas de todo o Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

O Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, localizado no bairro Bento Ferreira, em Vitória , é um dos quatro pontos selecionados para o programa Estação Esporte , marcado para o dia 27 de maio. O complexo esportivo é voltado para atletas e paratletas de alto rendimento durante o ano, inclusive com capixabas que disputaram competições internacionais e até Olimpíadas em anos anteriores.

O espaço, que conta com quatro ginásios, uma academia equipada, refeitório e dormitório para atletas, fica no mesmo local que a sede administrativa da Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo. O Centro de Treinamento é vizinho do Estádio Salvador Costa, onde o Vitória Futebol Clube manda seus jogos por campeonatos estaduais e nacionais.

A gestão de ocupação do Centro de Treinamento é da Sesport, porém as Federações Capixabas contribuem, de forma compartilhada, a organização. As federações apresentam as demandas dos seus atletas e paratletas para ocupação dos ginásios e da academia e, a partir do cruzamento dessas informações, são construídos os cronogramas e os agendamentos.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, valorizou o Centro de Treinamento e prometeu melhorar ainda mais a estrutura do local nos próximos anos.

"O Centro de Treinamento é um complexo esportivo voltado para atletas e paratletas de alto rendimento. Eles representam o Estado, por isso o objetivo do local é contribuir para a capacitação dos atletas. Isso faz com que o Espírito Santo esteja em destaque no Brasil e no mundo", afirmou Nunes.

Conheça o complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho

Foram investidos R$ 6.108.151,76 na reforma, ampliação, modernização do espaço entregue à comunidade esportiva em julho de 2016.

Jayme Navarro de Carvalho, que dá nome ao centro de treinamento, é considerado um coringa para o esporte capixaba, pois praticou basquete, futsal, vôlei e waterpolo, modalidade em que conquistou o bicampeonato estadual pelo Clube de Regatas Saldanha da Gama, nos anos de 1940 e 1941. Mas ganhou destaque mesmo foi no remo, pela mesma instituição, entre os anos de 1947 e 1958, quando chegou a se sagrar vice-campeão brasileiro, além de conquistar medalhas em diversos torneios estaduais. Além de contribuir muito com o esporte por meio da prática, Jayme Navarro de Carvalho também dá nome à Lei Municipal nº 3.746, de 11 de setembro de 1991, criada em apoio ao esporte capixaba.

No Centro de Treinamento são desenvolvidas sete modalidades olímpicas: vôlei de praia, vôlei, handebol, ginástica rítmica, taekwondo, judô e caratê; e três paralímpicas: basquete de cadeiras de rodas, bocha e rugby de cadeira de rodas.

"O Estação Esporte permite que a comunidade e pessoas já federadas participem de esportes em centros de treinamento. É uma iniciativa importante para reunir a comunidade, de acordo com o que a secretaria se propõe, pensando no alto rendimento, mas também na formação das pessoas " José Carlos Nunes - Secretário de Estado de Esportes e Lazer

Programação do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho

Taekwondo (apresentação de atletas) - Ginásio de Lutas, das 8h às 18h

Vôlei de praia (livre para o público) - Quadra de areia, das 10h30 às 12h

Futevôlei (livre para o público) - Quadra de areia, das 13h às 17h

Aulão de ritmos (livre para o público) - Área externa, das 9h às 14h

Atividades lúdicas e recreação (livre para o público) - Área externa, durante todo o dia



*Programação provisória e sujeita a alterações.

CONHEÇAS OS ESPAÇOS DO CENTRO DE TREINAMENTO EM VITÓRIA