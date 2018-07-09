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R$ 1,250 bilhão

PSG prepara oferta recorde por Philippe Coutinho, diz jornal espanhol

Franceses pagariam até R$ 1,250 bilhão pelo jogador do Barcelona

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 11:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 11:39
Franceses pagariam até R$ 1,250 bilhão pelo jogador do Barcelona Crédito: CBF/Flickr
O bom desempenho de Philippe Coutinho na Copa do Mundo, na qual chegou a ser eleito o craque da partida nos jogos contra Suíça e Costa Rica, já começa a render frutos ao astro do Barcelona. O jogador de 26 anos é alvo de uma proposta do Paris Saint-Germain (PSG). O clube da capital francesa estaria disposto a desembolsar até 270 milhões de euros (cerca de R$ 1,250 bilhão) pelo jogador revelado nas divisões de base do Vasco.
Esse teria sido o valor de uma proposta feita diretamente aos representantes do jogador, e não ao Barcelona, de acordo com o diário espanhol "Mundo Deportivo". A transferência seria recorde: maior que os 222 milhões de euros (R$ 814 milhões, em câmbio da época) pagos para contratar Neymar.
Philippe Coutinho esteve na marca do PSG antes: em janeiro, antes de fechar com o Barcelona, o jogador brasileiro foi assediado por vários clubes no momento de indefinições que vivia no Liverpool.
Além da qualidade técnica de Coutinho, os analistas esportivos da Espanha apostam que a contratação do meia tem outro papel estratégico: pode ajudar a convencer Neymar a permenecer no clube. Caso a estratégia não dê certo, o jogador, que pode atuar no ataque, ajudaria a repor a perda.
Caso se confirme, essa seria a segunda baixa de brasileiro do Barcelona após a Copa do Mundo. Neste domingo, o clube anunciou a ida do volante Paulinho para o Guangzhou Evergrande, da China, por empréstimo.

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