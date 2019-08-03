Messi é suspenso de jogos internacionais por três meses

O jogador da Argentina Lionel Messi Crédito: Fifa

Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol) anunciou que o jogador Lionel Messi foi suspenso por um período de três meses, não podendo participar de jogos particulares ou oficiais pela seleção argentina, além de ter de pagar uma multa no valor de US$ 50 mil. O argentino ainda pode recorrer da decisão.

Com a punição, o jogador ficar fora de três partidas: contra o Chile, no dia 5 de setembro; contra o México, em 10 de setembro; e a contra a Alemanha, no dia 9 de outubro.

ENTENDA

No final da partida que definiria do terceiro lugar da Copa América, contra o Chile, Messi rejeitou receber a medalha de bronze e disse que o torneio foi manchado por corrupção. "Não nos deixaram estar na final", afirmou.

Em outra afirmação, no mesmo dia, o argentino falou em falta de respeito durante o campeonato. "Não temos de fazer parte dessa corrupção, da falta de respeito ao longo de toda essa copa".

Messi, que foi expulso perto do intervalo da partida após uma briga com o chileno Gary Medel, disse que a seleção argentina foi prejudicada deliberadamente no torneio disputado no Brasil.