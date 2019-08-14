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Triatlo

Hellen Fante vai em busca de mais uma conquista no Capixaba de Ferro

Triatleta é bicampeã da competição de triatlo que acontece no sábado (14), em Guarapari, a partir das 6h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 12:31

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 12:31

A atleta capixaba Hellen Fante participará de mais uma edição do Capixaba de Ferro, evento de triatlo que acontece no sábado (14), em Guarapari, a partir das 6h. Hellen que é bicampeã na competição, está em busca de mais uma conquista: concluir a prova em menos de cinco horas. 
Hellen Fante é uma das principais triatletas do Espírito Santo e também sofre com a falta de áreas para treinos Crédito: Hellen Fante/Acervo pessoal
A prova é dividida em categorias. Half-Distance e Full Distance são umas das mais disputadas. Na Full Distance os atletas percorrem 3,8 km de natação, 180 km ciclismo e 42km de corrida, uma prova mais intensa. Já na Half-Distance são 1.9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21 km corrida prova que exige agilidade. 
>Lei que viabiliza área de treino para ciclistas em Vitória não sai do papel
Hellen competirá na categoria Half-Distance e se prepara desde o início do ano, quando competiu em Florianópolis na edição do Ironman, prova similar a que vai disputar. "Tenho um carinho muito especial por essa prova, foi onde eu comecei. Espero me divertir bastante, estarei rodeada de amigos. Vou tentar buscar o título de tricampeã e é claro, dar o meu melhor", afirmou.
A atleta que também é advogada explica que concilia os treinos diários de natação, ciclismo e musculação com as idas ao escritório e fóruns. Para ela, o esporte é uma atividade prazerosa e foi assim, de forma descontraída que ela começou. "Era um hobby, participava de corrida de rua mesmo. Me dediquei e fui alcançando resultados", disse.
Entusiasmada, Hellen conta que percebe o reconhecimento e carinho das pessoas. “Principalmente nas redes sociais recebo muitas mensagens. Pessoas me contam que eu fui inspiração para elas começarem no esporte. Isso me dá ainda mais força. É o que me motiva”, afirmou.
O Capixaba de Ferro é uma competição que acontece desde 2016, quando 30 atletas amadores uniram-se para fazer o primeiro Triathlon Iron Distance do Estado, o que mais tarde entraria para a história do triatlo Capixaba. Esta edição acontece no sábado em Guarapari. Com largadas programadas para às 6 horas (full-distance) e às 8 horas (half-distance).

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