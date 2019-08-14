Hellen Fante vai em busca de mais uma conquista no Capixaba de Ferro

Hellen Fante participará de mais uma edição do Capixaba de Ferro, evento de triatlo que acontece no sábado (14), em Guarapari, a partir das 6h. Hellen que é bicampeã na competição, está em busca de mais uma conquista: concluir a prova em menos de cinco horas. A atleta capixabaparticipará de mais uma edição do Capixaba de Ferro, evento de triatlo que acontece no sábado (14), em, a partir das 6h. Hellen que é bicampeã na competição, está em busca de mais uma conquista: concluir a prova em menos de cinco horas.

Hellen Fante é uma das principais triatletas do Espírito Santo e também sofre com a falta de áreas para treinos Crédito: Hellen Fante/Acervo pessoal

A prova é dividida em categorias. Half-Distance e Full Distance são umas das mais disputadas. Na Full Distance os atletas percorrem 3,8 km de natação, 180 km ciclismo e 42km de corrida, uma prova mais intensa. Já na Half-Distance são 1.9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21 km corrida prova que exige agilidade.

Hellen competirá na categoria Half-Distance e se prepara desde o início do ano, quando competiu em Florianópolis na edição do Ironman, prova similar a que vai disputar. "Tenho um carinho muito especial por essa prova, foi onde eu comecei. Espero me divertir bastante, estarei rodeada de amigos. Vou tentar buscar o título de tricampeã e é claro, dar o meu melhor", afirmou.

A atleta que também é advogada explica que concilia os treinos diários de natação, ciclismo e musculação com as idas ao escritório e fóruns. Para ela, o esporte é uma atividade prazerosa e foi assim, de forma descontraída que ela começou. "Era um hobby, participava de corrida de rua mesmo. Me dediquei e fui alcançando resultados", disse.

Entusiasmada, Hellen conta que percebe o reconhecimento e carinho das pessoas. “Principalmente nas redes sociais recebo muitas mensagens. Pessoas me contam que eu fui inspiração para elas começarem no esporte. Isso me dá ainda mais força. É o que me motiva”, afirmou.