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futebol

Zanocelo acredita em crescimento do Peixe para o Campeonato Brasileiro

Meio-campista acha que com pré-temporada equipe vai se encaixar com Bustos e crescer de produção. Peixe tem pela frente o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Sul-Americana...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 20:11

Publicado em 23 de Março de 2022 às 20:11

O Campeonato Paulista para o Santos não terminou como o torcedor esperava. Sem a classificação para a próxima fase, o Peixe lutou até a última rodada para não ser rebaixado.No jogo que determinou a permanência na Séria A-1, o meia Zanocelo marcou um belo gol. O primeiro do Peixe contra o Água Santa. Tento que deu o empate logo após o adversário abrir o placar. Tento que deu tranquilidade ao time para buscar a virada.“Com certeza foi o gol mais importante e também o mais bonito da minha carreira. Nós lá dentro de campo não sabíamos, mas nossos adversários estavam com o resultado positivo e a gente perdendo, então o gol foi importante naquele momento. Triste pelo gol não ter sido o da nossa classificação, mas feliz por ter ajudado o Santos naquele jogo. E agora é pensar no futuro”, concluiu Zanocelo.Sem jogos por conta da eliminação precoce no estadual, o Alvinegro iniciou na última terça-feira uma mini ‘pré-temporada’ no CT Rei Pelé. Para Zanocelo, o período de treinos será primordial para o Peixe ter um bom início de Campeonato Brasileiro e Conmebol Sul-Americana, além de seguir firme na Copa do Brasil.
“Essas semanas vão ser muito importantes para todos nós. Precisamos melhorar e acredito que esse tempo vai ajudar a crescermos nas coisas que estávamos pecando durante os jogos, aprimorar cada vez mais a parte física. Sem dúvida serão semanas produtivas para a gente estar muito bem quando os jogos voltarem”, afirmou o camisa 25.
Crédito: ViníciusZanocelovemganhandomaisespaçocomFabiánBustos(Foto:Divulgação/Santos

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