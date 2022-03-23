Zanocelo acredita em crescimento do Peixe para o Campeonato Brasileiro

O Campeonato Paulista para o Santos não terminou como o torcedor esperava. Sem a classificação para a próxima fase, o Peixe lutou até a última rodada para não ser rebaixado.No jogo que determinou a permanência na Séria A-1, o meia Zanocelo marcou um belo gol. O primeiro do Peixe contra o Água Santa. Tento que deu o empate logo após o adversário abrir o placar. Tento que deu tranquilidade ao time para buscar a virada.“Com certeza foi o gol mais importante e também o mais bonito da minha carreira. Nós lá dentro de campo não sabíamos, mas nossos adversários estavam com o resultado positivo e a gente perdendo, então o gol foi importante naquele momento. Triste pelo gol não ter sido o da nossa classificação, mas feliz por ter ajudado o Santos naquele jogo. E agora é pensar no futuro”, concluiu Zanocelo.Sem jogos por conta da eliminação precoce no estadual, o Alvinegro iniciou na última terça-feira uma mini ‘pré-temporada’ no CT Rei Pelé. Para Zanocelo, o período de treinos será primordial para o Peixe ter um bom início de Campeonato Brasileiro e Conmebol Sul-Americana, além de seguir firme na Copa do Brasil.