Zagueiro capixaba participou de movimento dos jogadores do Figueirense

Jogadores do Figueira se recusaram a entrar em campo após não receberem salários e time perdeu por W.O. para o Cuiabá na Série B do Campeonato Brasileiro