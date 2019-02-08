Zagueiro capixaba do Flamengo está em estado gravíssimo após incêndio

O incêndio atingiu a ala mais velha do CT, que servia de alojamento para as categorias de base e recebia jogadores de 14 a 17 anos de idade. As vítimas estavam dormindo no momento do incêndio, o que teria contribuído para a tragédia. Os bombeiros foram acionados às 5h17 e os feridos foram levados para o hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Nesta quinta-feira (07) foi dia de folga para os atletas da base, por isso o número de jogadores no CT era relativamente menor. Na ausência de treino, muitos meninos aproveitam para ir para casa e passar um tempo com a família. Nessas situações permanecem do alojamento do clube apenas os jogadores de fora, que não possuem família no Rio de Janeiro. os atletas dormiam no momento do incêndio. A lista com os dez mortos ainda não foi divulgada.