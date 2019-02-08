Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Drama

Zagueiro capixaba do Flamengo está em estado gravíssimo após incêndio

Dos três feridos que estão no hospital, Jhonata Ventura é quem está em situação mais delicada. Ele teve 40% do corpo queimado
Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Publicado em 

08 fev 2019 às 12:02

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 12:02

Jhonatan Ventura é capixaba e joga no Flamengo Crédito: Reprodução/Instagram
Um capixaba está em estado gravíssimo após o incêndio no Ninho do Urubu. Natural de Central Carapina, na Serra, o zagueiro Jhonata Ventura, de 15 anos, foi transferido para o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Municipal Pedro II. O jovem tem 40% do corpo queimado. Segundo a família, Jhonata está em coma.
Além de Jhonata, os jovens Cauã Emanuel Gomes Nunes (15 anos) e Francisco Diogo Bento Alves (15 anos) também inspiram cuidados.
Jhonatan Ventura é capixaba e joga no Flamengo Crédito: Reprodução/Instagram
O incêndio atingiu a ala mais velha do CT, que servia de alojamento para as categorias de base e recebia jogadores de 14 a 17 anos de idade. As vítimas estavam dormindo no momento do incêndio, o que teria contribuído para a tragédia. Os bombeiros foram acionados às 5h17 e os feridos foram levados para o hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.
QUINTA-FEIRA DE FOLGA 
Nesta quinta-feira (07) foi dia de folga para os atletas da base, por isso o número de jogadores no CT era relativamente menor. Na ausência de treino, muitos meninos aproveitam para ir para casa e passar um tempo com a família. Nessas situações permanecem do alojamento do clube apenas os jogadores de fora, que não possuem família no Rio de Janeiro. os atletas dormiam no momento do incêndio. A lista com os dez mortos ainda não foi divulgada.
Zagueiro capixaba do Flamengo está em estado gravíssimo após incêndio
> De folga, capixaba da base do Flamengo escapa de incêndio
> Bombeiros dizem que jogadores estavam dormindo na hora do incêndio
FLA-FLU DEVE SER ADIADO
Por conta da tragédia no Ninho do Urubu, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) vai fazer uma reunião nesta sexta-feira para, provavelmente, adiar o Fla-Flu deste sábado, pela semifinal da Taça Guanabara.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba flamengo ninho do urubu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ou sem cessar-fogo, guerra já redesenha o Oriente Médio
Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados