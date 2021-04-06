William é regularizado no BID e já pode estrear pelo São Paulo

O jogador briga por uma vaga entre os inscritos da primeira fase do Campeonato Paulista. Os clubes têm até 9 de abril para inscreverem novos jogadores, sendo que o São Paulo pode colocar mais três atletas.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 No entanto, com seis novos reforços contratados, metade deles vai ficar de fora da fase inicial do estadual. A tendência é que Orejuela e Miranda devem ser inscritos no estadual. William, Eder e Benitez brigam pela outra vaga. Outro reforço, Bruno Rodrigues já foi inscrito e até estreou pela equipe de Hernán Crespo. William pode atuar nas funções de Luan e Daniel Alves, jogando como um 'primeiro' ou 'segundo' volante. De acordo com as características de William serem mais ofensivas do que as de Luan, a disputa mais direta por vaga é com o camisa 10 e capitão, Daniel Alves.