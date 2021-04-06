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futebol

William é regularizado no BID e já pode estrear pelo São Paulo

Volante já teve sua documentação regularizada e está apto para jogar no Tricolor. Jogador de 34 anos, que estava no futebol mexicano, foi apresentado na semana passada...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 09:44

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 09:44
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O meio-campista William apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e já está regularizado para fazer sua estreia com a camisa do São Paulo.
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O jogador briga por uma vaga entre os inscritos da primeira fase do Campeonato Paulista. Os clubes têm até 9 de abril para inscreverem novos jogadores, sendo que o São Paulo pode colocar mais três atletas.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 No entanto, com seis novos reforços contratados, metade deles vai ficar de fora da fase inicial do estadual. A tendência é que Orejuela e Miranda devem ser inscritos no estadual. William, Eder e Benitez brigam pela outra vaga. Outro reforço, Bruno Rodrigues já foi inscrito e até estreou pela equipe de Hernán Crespo. William pode atuar nas funções de Luan e Daniel Alves, jogando como um 'primeiro' ou 'segundo' volante. De acordo com as características de William serem mais ofensivas do que as de Luan, a disputa mais direta por vaga é com o camisa 10 e capitão, Daniel Alves.

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