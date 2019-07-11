Wesley Martinelli será técnico interino do Vitória até o fim de julho

Publicado em 11 de julho de 2019 às 15:54
- Atualizado há 6 anos
"Juntando os cacos" depois da eliminação polêmica para o Ituano na Série D, o time do Vitória já virou a página e treina forte visando a disputa da Copa Verde. Com a saída de Valdir Bigode, pelo menos para os duelos contra o Brasiliense, que acontecem no final de julho, o técnico da equipe já foi definido: será Wesley Martinelli, preparador físico e que assume de forma interina.
Acionado nos últimos tempos sempre que o Vitória demitia um técnico, Wesley Martinelli conta com um grande aproveitamento, tendo sido campeão da Copa Espírito Santo do ano passado e do Capixabão deste ano. De acordo com o presidente do clube, Ademar Rocha, o profissional segue prestigiado no Salvador Costa.
"Conversei com Wesley Martinelli hoje (quarta) e ele vai assumir o clube até o dia 31 de julho, que são os dois jogos com o Brasiliense pela Copa Verde. Temos três conselheiros viajando, inclusive o presidente do conselho (Antônio Perovano), que chega no final do mês. Só aí vamos nos reunir e definir essa questão de treinador. Mas o Martinelli toca a equipe até o dia 31 interinamente e está prestigiado."
Copas Verde e Espírito Santo
O Vitória agora volta as suas atenções para a disputa de duas competições no segundoº semestre: as Copas Verde e Espírito Santo, que começam em julho e agosto, respectivamente.
Na competição regional, o Alvianil estreia no dia 24 de julho, às 15h, quando encara o Brasiliense no jogo de ida da primeira fase. Existe a possibilidade da partida ser transferida para o dia 27, um sábado, nos mesmos local e horário.
Já na Copa ES, a Águia Azul debuta no dia 11 de agosto, às 10h30, contra o Tupy, no Gil Bernardes.
