Wesley Martinelli será técnico interino do Vitória até o fim de julho

Campeão da Copa ES 2018 e do Capixabão 2019, preparador físico segue prestigiado no clube e fica no comando durante a primeira fase da Copa Verde

Publicado em 11 de julho de 2019 às 15:54 - Atualizado há 6 anos

Wesley Martinelli como técnico interino do Vitória Crédito: Vitória/Divulgação

"Juntando os cacos" depois da eliminação polêmica para o Ituano na Série D, o time do Vitória já virou a página e treina forte visando a disputa da Copa Verde. Com a saída de Valdir Bigode, pelo menos para os duelos contra o Brasiliense, que acontecem no final de julho, o técnico da equipe já foi definido: será Wesley Martinelli, preparador físico e que assume de forma interina.

Acionado nos últimos tempos sempre que o Vitória demitia um técnico, Wesley Martinelli conta com um grande aproveitamento, tendo sido campeão da Copa Espírito Santo do ano passado e do Capixabão deste ano. De acordo com o presidente do clube, Ademar Rocha, o profissional segue prestigiado no Salvador Costa.

"Conversei com Wesley Martinelli hoje (quarta) e ele vai assumir o clube até o dia 31 de julho, que são os dois jogos com o Brasiliense pela Copa Verde. Temos três conselheiros viajando, inclusive o presidente do conselho (Antônio Perovano), que chega no final do mês. Só aí vamos nos reunir e definir essa questão de treinador. Mas o Martinelli toca a equipe até o dia 31 interinamente e está prestigiado."

Copas Verde e Espírito Santo

O Vitória agora volta as suas atenções para a disputa de duas competições no segundoº semestre: as Copas Verde e Espírito Santo, que começam em julho e agosto, respectivamente.

Na competição regional, o Alvianil estreia no dia 24 de julho, às 15h, quando encara o Brasiliense no jogo de ida da primeira fase. Existe a possibilidade da partida ser transferida para o dia 27, um sábado, nos mesmos local e horário.

Já na Copa ES, a Águia Azul debuta no dia 11 de agosto, às 10h30, contra o Tupy, no Gil Bernardes.

