Wellington Rato é apresentado oficialmente no Japão

Destaque do Atlético-GO na histórica campanha feita no Campeonato Brasileiro 2020, quando garantiu a vaga inédita para a Copa Sul-Americana, o atacante Wellington Rato foi apresentado oficialmente pelo V-Varen Nagasaki, seu novo clube no Japão.
Wellington Rato mostrou-se muito feliz na sessão de fotos durante a sua apresentação e falou sobre a expectativa de jogar pela primeira vez no futebol japonês.
- Estou muito feliz e ansioso para essa experiência no Japão. Fui muito bem recebido pelo grupo e espero poder me adaptar o quanto antes ao futebol japonês e ajudar o time dentro de campo a conquistar todos os nossos objetivos - disse Wellington Rato, que saiu da quarentena obrigatória essa semana e ainda não sabe quando deve ficar à disposição da comissão técnica.
O V-Varen Nagasaki está na Liga J2, a segunda divisão japonesa, e ocupa a 12a posição na tabela de classificação com 17 pontos ganhos